Помощь Украинцам

Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Автор RADIO•R
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В Сейме проходят дискуссии об изучении литовского языка иностранцами. Проживающие в Литве украинцы, белорусы и приезжие из ряда других стран жалуются, что не имеют возможности бесплатно учить язык.

Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Julius Kalinskas/BNS

В связи с этим планируется найти способы создать для них более благоприятные условия для изучения литовского языка и, таким образом, –  лучшего интегрирования в общество и рынок труда.

Участие в дискуссии принимают и представители Госинспекции по языку. Недавно они сообщили, что с марта следующего года намерены начать проверки, насколько работающие в стране военные беженцы из Украины знают литовский язык.

В то же время около 10% военных беженцев из Украины, которые обращаются в Службу занятости Литвы, чувствуют необходимость выучить литовский язык.

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