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По данной британской разведки, президент РФ может объявить о присоединении восточных регионов Украины к РФ

Автор RADIO•R
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Существует реальная возможность того, что 30 сентября президент РФ В. Путин в своем обращении к палатам российского парламента официально объявит о присоединении восточных регионов Украины к Российской Федерации.

По данной британской разведки, президент РФ может объявить о присоединении восточных регионов Украины к РФ

По данной британской разведки, президент РФ может объявить о присоединении восточных регионов Украины к РФ

Об этом говорится в сводке британской разведки. Референдумы, проводимые в настоящее время на этих территориях, должны завершиться 27 сентября.

По некоторым данным, регионы ДНР и ЛНР, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины могут быть включены в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.

Новым полпредом президента в этом округе может стать бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на свои источники.

По данной британской разведки, президент РФ может объявить о присоединении восточных регионов Украины к РФ

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