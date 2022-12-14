По инициативе Елены Зеленской во Дворце правителей появится аудиогид на украинском языке

По инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской в Великокняжеском дворце в Вильнюсе начали готовить аудиогид на украинском языке. 15 декабря в 17 час. состоится мероприятие, на котором будет представлена эта инициатива.

В мероприятии примут участие Елена Зеленская и супруга главы президента Литвы Диана Науседене, а также посол Украины Петр Бешта и другие заинтересованные лица.

Мероприятие пройдет на литовском и украинском языках с синхронным переводом на английский. Будут выступать украинские исполнители.

Проект создания аудиогидов на украинском языке в известных музеях всего мира начали осуществлять еще в 2020 году. Они уже есть в римском Колизее, Версальском дворце, в лондонском Тауэре, в стокгольмском музее Ваза и многих других.

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