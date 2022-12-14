Помощь Украинцам

По инициативе Елены Зеленской во Дворце правителей появится аудиогид на украинском языке

Автор RADIO•R
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По инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской в Великокняжеском дворце в Вильнюсе начали готовить аудиогид на украинском языке. 15 декабря в 17 час. состоится мероприятие, на котором будет представлена эта инициатива.

По инициативе Елены Зеленской во Дворце правителей появится аудиогид на украинском языке

По инициативе Елены Зеленской во Дворце правителей появится аудиогид на украинском языке

В мероприятии примут участие Елена Зеленская и супруга главы президента Литвы Диана Науседене, а также посол Украины Петр Бешта и другие заинтересованные лица.

Мероприятие пройдет на литовском и украинском языках с синхронным переводом на английский. Будут выступать украинские исполнители.

Проект создания аудиогидов на украинском языке в известных музеях всего мира начали осуществлять еще в 2020 году. Они уже есть в римском Колизее, Версальском дворце, в лондонском Тауэре, в стокгольмском музее Ваза и многих других.

По инициативе Елены Зеленской во Дворце правителей появится аудиогид на украинском языке

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