Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

В среду, 5 октября будет отмечаться Международный день учителя. А значит, многие преподаватели в этот день традиционно будут добираться домой с огромными букетами цветов. Что касается подарков учителю, то сегодня многие считают их пережитком прошлого.

Однако день этот — международный, и в каждой стране — свои традиции отмечания. Поэтому трудно ответить однозначно, дарить ли учителю подарок на его профессиональный праздник. Предположим, что преподнести сюрприз любимому педагогу искренне захотят бывшие ученики. Или у кого-то мама — учительница. Что дарить — и чего лучше не дарить педагогу?

Чего лучше не дарить

В интернете встречаются рассказы педагогов, которые делятся тем, чего им не хотелось бы получить в подарок. Мужчины, конечно же, говорят, что на первом месте нежелательных подарков — цветы, особенно в букетах. При этом цветы в горшочке, по их мнению, — вполне уместный подарок. Их можно было бы поставить в классе, и это добавило бы образовательному учреждению домашнего уюта.

Чай или кофе хороши в том случае, если вы уверены, что педагог их пьет. Еще в большей степени это относится к сладостям. Ведь у учителя может быть диабет, или просто складик конфет дома — а у сладостей срок годности не бесконечен. Алкоголь — вообще отменяется. Это был бы очень непедагогичный подарок.

А еще многие учителя рассказывают, что ежедневники — даже самые замечательные и качественные — не всегда бывают нужны. Ведь много кто пользуется вместо ежедневника мобильным телефоном или какими-либо другими средствами.

А что может стать хорошим подарком?

Неплохой идеей для подарка может стать купон в книжный магазин. Как вариант — в книжный интернет-магазин. Дело в том, что учителя и воспитатели в силу своей профессии приобретают необходимую им литературу, и подмога в виде подарочного купона может стать для них отличным подспорьем.

А еще хорошая альтернатива конверту с деньгами — купон в магазин парфюмерии, сумок, аксессуаров и т.п. Здесь важно правильно оценить интересы своего любимого педагога, а также учесть его возраст и предпочтения.

Билеты на спектакль хороши в том случае, если вы знаете, какие именно постановки нравятся человеку.

А можно сделать уютный подарок. Например, подарить плюшевый плед, укутавшись в который, учительница сможет отдохнуть вечером.

Ну и, конечно, самые приятные подарки — из разряда тех, которые делаются своими руками. Например, фотокнига со снимками тех времен, когда вы были учениками своего любимого учителя. Фотографии можно пособирать у бывших одноклассников. И тогда такая «книга из прошлого» станет подарком, несущим замечательные теплые воспоминания.