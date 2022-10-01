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Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

Автор Анжелика Орлёнок
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В среду, 5 октября будет отмечаться Международный день учителя. А значит, многие преподаватели в этот день традиционно будут добираться домой с огромными букетами цветов. Что касается подарков учителю,  то сегодня многие считают их пережитком прошлого.

Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

Однако день этот — международный, и в каждой стране — свои традиции отмечания. Поэтому трудно ответить однозначно, дарить ли учителю подарок на его профессиональный праздник. Предположим, что преподнести сюрприз любимому педагогу искренне захотят бывшие ученики. Или у кого-то мама — учительница. Что дарить — и чего лучше не дарить педагогу?

Чего лучше не дарить

В интернете встречаются рассказы педагогов, которые делятся тем, чего им не хотелось бы получить в подарок. Мужчины, конечно же, говорят, что на первом месте нежелательных подарков — цветы, особенно в букетах. При этом цветы в горшочке, по их мнению, — вполне уместный подарок. Их можно было бы поставить в классе, и это добавило бы образовательному учреждению домашнего уюта.

Чай или кофе хороши в том случае, если вы уверены, что педагог их пьет. Еще в большей степени это относится к сладостям. Ведь у учителя может быть диабет, или просто складик конфет дома — а у сладостей срок годности не бесконечен. Алкоголь — вообще отменяется. Это был бы очень непедагогичный подарок.

А еще многие учителя рассказывают, что ежедневники — даже самые замечательные и качественные — не всегда бывают нужны. Ведь много кто пользуется вместо ежедневника мобильным телефоном или какими-либо другими средствами.

Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

А что может стать хорошим подарком?

Неплохой идеей для подарка может стать купон в книжный магазин. Как вариант — в книжный интернет-магазин. Дело в том, что учителя и воспитатели в силу своей профессии приобретают необходимую им литературу, и подмога в виде подарочного купона может стать для них отличным подспорьем.

А еще хорошая альтернатива конверту с деньгами — купон в магазин парфюмерии, сумок, аксессуаров и т.п. Здесь важно правильно оценить интересы своего любимого педагога, а также учесть его возраст и предпочтения.

Билеты на спектакль хороши в том случае, если вы знаете, какие именно постановки нравятся человеку.

А можно сделать уютный подарок. Например, подарить плюшевый плед, укутавшись в который, учительница сможет отдохнуть вечером.

Ну и, конечно, самые приятные подарки — из разряда тех, которые делаются своими руками. Например, фотокнига со снимками тех времен, когда вы были учениками своего любимого учителя. Фотографии можно пособирать у бывших одноклассников. И тогда такая «книга из прошлого» станет подарком, несущим замечательные теплые воспоминания.

Подарок на День учителя. Дарить, не дарить? Что дарить?

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