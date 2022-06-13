Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Как помочь подростку экологично повзрослеть? Чтобы без нервных срывов, протестов, сопротивления. Чтобы спокойно договариваться и слышать друг друга. Как помочь ребенку встать на ноги без нравоучений и давления?

Есть всего два способа.

Первый – постоянно работать над собой. Перечитать горы книг, набраться терпения – и последовательно выстраивать отношения со своим подросшим ребенком.

Второй – довериться грамотным и опытным людям, которые в дружеской атмосфере поговорят с подростком о целях и смысле жизни, ответят на вопросы, помогут решить его проблемы.

Важно не промахнуться и не доверить ребенка «не тем» людям.

Есть у нас в Литве компания, которая 20 лет успешно работает с детьми и подростками, – Mažasis genijus, или «Маленький гений». С ней выросло уже 4 поколения детей. Есть и доказательство того, что там с детьми работают «правильные» люди. Более 4 тысяч подростков поверили в себя, нашли друзей (а кто-то и вторые половинки), избавились от комплексов, решили свои проблемы, получили массу полезных знаний и навыков.

Одна из самых полезных и эффективных смен в лагере Mažasis genijus – смена-тренинг для молодых людей 15-18 лет «Академия личности». Эта смена длится всего 8 дней. И при этом многие ребята возвращаются из нее совсем другими людьми. По-хорошему другими. Более уверенными в себе, целеустремленными, жизнерадостными, смелыми, ответственными. И что удивительно – даже с родителями они начинают общаться по-другому – спокойно и с пониманием.

Занятия в смене ведут профессионалы – психолог, карьерный консультант и актриса Русского драматического театра.

В программе – блоки «Уверенность в себе», «Эффективная личность», «Мотивация» и «Успешная коммуникация».

Ну и, конечно же, летний тренинг – это не только учеба, но и все радости, из-за которых дети любят летние лагеря. Каждый вечер проводятся творческие мастерские, ролевые, интерактивные, ориентационные игры и многое другое.

Язык общения – русский. Ближайшая смена будет проходить с 30 июня по 7 июля в Тракайском районе.

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