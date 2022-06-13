Дети Интервью

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Как помочь подростку экологично повзрослеть? Чтобы без нервных срывов, протестов, сопротивления. Чтобы спокойно договариваться и слышать друг друга. Как помочь ребенку встать на ноги без нравоучений и давления?

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Есть всего два способа.

Первый – постоянно работать над собой. Перечитать горы книг, набраться терпения – и последовательно выстраивать отношения со своим подросшим ребенком.

Второй – довериться грамотным и опытным людям, которые в дружеской атмосфере поговорят с подростком о целях и смысле жизни, ответят на вопросы, помогут решить его проблемы.

Важно не промахнуться и не доверить ребенка «не тем» людям.

Есть у нас в Литве компания, которая 20 лет успешно работает с детьми и подростками, – Mažasis genijus, или «Маленький гений». С ней выросло уже 4 поколения детей. Есть и доказательство того, что там с детьми работают «правильные» люди. Более 4 тысяч подростков поверили в себя, нашли друзей (а кто-то и вторые половинки), избавились от комплексов, решили свои проблемы, получили массу полезных знаний и навыков.

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Одна из самых полезных и эффективных смен в лагере Mažasis genijus – смена-тренинг для молодых людей 15-18 лет «Академия личности». Эта смена длится всего 8 дней. И при этом многие ребята возвращаются из нее совсем другими людьми. По-хорошему другими. Более уверенными в себе, целеустремленными, жизнерадостными, смелыми, ответственными. И что удивительно – даже с родителями они начинают общаться по-другому – спокойно и с пониманием.

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Занятия в смене ведут профессионалы – психолог, карьерный консультант и актриса Русского драматического театра.

В программе – блоки «Уверенность в себе», «Эффективная личность», «Мотивация» и «Успешная коммуникация».

Ну и, конечно же, летний тренинг – это не только учеба, но и все радости, из-за которых дети любят летние лагеря. Каждый вечер проводятся творческие мастерские, ролевые, интерактивные, ориентационные игры и многое другое.

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Язык общения – русский. Ближайшая смена будет проходить с 30 июня по 7 июля в Тракайском районе.

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