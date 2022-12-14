Поездки за границу, на море или на собственную дачу: какие выходные ждут нас в 2023 году?

Не за горами новый 2023 год. Новые идеи, планы и возможности. Поездки за границу, на море или просто на дачу. Но прежде чем брать отпуск, стоит заглянуть в календарь следующего года. Возможно, какие-то поездки можно будет запланировать и просто на длинные выходные. Если с ними в следующем году повезет.

В этом году, как известно, Рождество и Новый год «выпали» не самым лучшим образом. Первый и второй день Рождества приходятся на воскресенье и понедельник — так что, кроме «законных» выходных получается только один дополнительный день. А вот 1 января выпадает на воскресенье. Поэтому Новый год встретим в выходные, с субботы на воскресенье. Ну а уже 2 января, в понедельник наступившего года, — снова придется отправляться на работу.

Нерабочие дни — 2022

24 декабря, суббота – Šv. Kūčios, Сочельник католического Рождества

25 декабря, воскресенье – Šv. Kalėdos, Рождество

26 декабря, понедельник – Второй день Рождества

Нерабочие дни — 2023

1 января, воскресенье – Новый год

16 февраля, четверг – День восстановления Литовского государства

11 марта, суббота – День восстановления независимости Литвы

9 апреля, воскресенье – Velykos, Пасха

10 апреля, понедельник – Пасха, 2-й день

1 мая, понедельник – Международный день труда

24 июня, суббота – Joninės, Йонинес

6 июля, четверг – День коронации Миндаугаса (День Государства)

15 августа, вторник – Žolinė, Жолинес, Вознесение Девы Марии

1 ноября, среда – День Всех Святых

2 ноября, четверг – Vėlinės, День поминовения усопших

24 декабря, воскресенье – Šv. Kūčios, Сочельник католического Рождества

25 декабря, понедельник – Šv. Kalėdos, Рождество

26 декабря, вторник – Второй день Рождества

Užgavėnės (Ужгавенес, «заговенье», — праздник, схожий с Масленицей) в следующем году будет во вторник, 21 февраля. Это хоть и праздничный, но рабочий день.

День матери в 2023 году будет 7 мая, День отца — 4 июня. Эти праздники всегда отмечаются в воскресные дни.

Итак, в 2023-м три дня мы будем отдыхать, как обычно, на Пасху. Католическая Пасха празднуется 9 апреля, в воскресенье. 10 апреля, понедельник, — второй день Пасхи. (Православная Пасха в следующем году тоже довольно ранняя, 16 апреля). Если не будет никаких изменений с празднованием Международного дня труда, то он подарит нам три выходных, т.к. выпадает на понедельник. Два свободных дня у нас будет на Vėlinės, 1 и 2 ноября — но они выпадают на среду и четверг. День независимости (11 марта) и Йонинес (24 июня) выпадают на субботу. А Жолине (15 августа) — на вторник.

Ну а любимые зимние праздники в 2023 году начнут наконец «выбираться» из выходных дней. Первый и второй день Рождества в следующем году выпадают на понедельник и вторник — и тем самым дарят нам наконец длинные выходные. А Новый год-2024 будем встречать с воскресенья на понедельник.

Здесь можно прочитать также, какая оплата положена при работе в выходные дни (на момент публикации).