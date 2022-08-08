Польские телепрограммы теперь смогут смотреть две трети жителей Литвы

Как сообщает Литовский центр телерадиовещания, согласно договору с польским общественным вещателем, польские телепрограммы теперь можно будет смотреть на территории Литвы в три раза большей, чем ранее.

По договоренности с польским общественным вещателем расширяются ретрансляции TVP Wilno, TVP Polonia, TVP Info, TVP Historia 2, TVP World и Belsat TV по бесплатным эфирным сетям.

Ранее эти телепрограммы транслировались в юго-восточном регионе Литвы, их могли бесплатно смотреть около 21 процента населения страны. С расширением зоны ретрансляции вышеупомянутые программы теперь смогут принимать бесплатно 70 процентов жителей Литвы.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.