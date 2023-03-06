После года войны большинство европейцев по-прежнему поддерживают Украину

После года войны большинство европейцев продолжает поддерживать Украину и помощь ей. Такие данные следуют из последнего опроса Евробарометра, проведенного зимой 2022 — 2023 года.

Согласно данным опроса, европейцы также поддерживают отказ от российских энергоресурсов и переход на зеленую энергетику. Главной проблемой для жителей ЕС по-прежнему остается инфляция.

91% респондентов согласны с оказанием гуманитарной помощи для беженцев, а 88% выступают за прием в ЕС людей, спасающихся от войны.

Предоставление финансовой поддержки Украине одобряют 77%, а введение экономических санкций в отношении российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 74% опрошенных европейцев.

Европейцы также по-прежнему, в основном, поддерживают запрет на вещание российских государственных СМИ (67%) и финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину (65%).

В целом, большинство граждан стран Европы (56%) по-прежнему удовлетворены реакцией Европейского Союза на войну.

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