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После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

Автор RADIO•R
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Почти треть украинцев покинули свои дома после начала войны, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны, констатируют в организации.

Население Украины, по данным минфина страны на 1 февраля, составляло около 41 млн 130 тысяч человек — без учета таких территорий, как Крым, Севастополь, часть Донбасса.

По данным ООН, с конца февраля до середины августа было зарегистрировано около 10 млн пересечений границы по направлению из Украины в Европу. За тот же период зафиксировано более 4 млн пересечений границы в обратном направлении — часть беженцев возвращались домой. Часть украинцев оказались в России или перемещались внутри Украины.

По словам представителей ООН, сейчас украинцев ждет «колоссальное испытание», поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война и что их ожидает зимой, в городах с разрушенной инфраструктурой.

После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

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