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Пособие на ребенка беженцам из Украины будет продлеваться автоматически

Автор RADIO•R
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Пособие на ребенка для беженцев из Украины будет продлеваться автоматически, без отдельного дополнительного заявления. Об этом сообщил столичный муниципалитет.

Пособие на ребенка беженцам из Украины будет продлеваться автоматически

Пособие на ребенка беженцам из Украины будет продлеваться автоматически

Гражданам Украины, которые в настоящее время имеют на руках действующее разрешение на временное проживание в Литве и получают пособие на ребенка, эта услуга будет продлена автоматически.

Пособие будет продлено после получения информации из регистров данных.

Каждого получателя пособия до 10 апреля проинформируют о продлении выплат по электронной почте.

Более подробная информация о социальных выплатах украинским военным беженцам.

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