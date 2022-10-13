Посол Казахстана в Литве: «Казахстан – это страна встреч»

В эфире RADIO•R — беседа ведущего Эрнеста Алесина с Послом Республики Казахстан в Литве Виктором Валерьевичем Темирбаевым. Разговор шел об обношениях между странами, о ситуации в Казахстане, о казахской диаспоре в Литве и литовской — в Казахстане.

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— Мы рады тому, что дипломатические отношения между нашими странами продолжаются и мы отмечаем 30-летие этих отношений. Первый мой вопрос будет связан с тем, как менялись и к чему пришли отношения между Литвой и Казахстаном на сегодняшний день.

— Спасибо большое за интерес к нашей стране. Не менее важный интерес у Казахстана есть и к Литве. Литва традиционно является нашим важным и надежным партнером в Европе. В отношениях двух стран нет острых или, так скажем, нерешенных вопросов. За три десятилетия мы установили тесные отношения по всему спектру двухстороннего сотрудничества, в том числе — в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наши страны традиционно поддерживают друг друга на международных площадках. Активно развивается межпарламентское и региональное сотрудничество. Литва входит в число десяти главных торговых партнеров Казахстана среди стран Евросоюза и в двадцатку — в мире.

Несмотря на текущую геополитическую обстановку и сбои в логистике, товарооборот у нас растет. В первом полугодии этого года объем взаимной торговли вырос аж в 3 раза и составил почти 500 млн евро.

Планомерно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Мы с Посольством в библиотеке имени Адама Мицкевича открыли так называемый читальный зал — коллекцию Абая. Есть книги, опубликованные на литовском языке. В том числе Мухтара Ауэзова «Путь Абая», «История Казахстана».

У нас расширяются контакты и в спорте. Кстати, хотел сказать, что в 2019 году в Литве была зарегистрирована единственная в Европе Федерация казахской интеллектуальной игры «тогызкумалак».

Мы также вносим посильный вклад в празднование 700-летия Вильнюса. В мае прошел концерт казахской народной музыки, в конце октября жители Литвы услышат звуки национального казахского инструмента – домбры – и наши национальные песни. В культурной столице Европы 2022 года – Каунасе – также прошел концерт казахской народной музыки.

Большой вклад в укрепление наших двусторонних отношений вносит Общество казахов Литвы «Нурсауле» и Литовское общество «Lituanica» в Казахстане. Казахстан в прошлые годы, до пандемии, регулярно посещала литовская молодежная экспедиция «Миссия Сибирь».

Говорить об отношениях можно очень долго, много, регламент нашего интервью не позволит это сделать. Но хочется заверить, что казахский и литовский народы связывают тысячи невидимых, но крепких нитей дружбы. Поэтому мы намерены и в дальнейшем расширять и углублять сотрудничество с Литвой.

— Виктор Валерьевич, я вынужден вас спросить, на фоне тех самых геополитических событий Казахстан тоже оказался в ситуации, в начале года, для себя тяжелой. Трагические события, изменения в Конституции. Казалось бы, все жили, и не тужили. Смена названий, возвращение названий. И президентские выборы досрочные. Вы можете нам чуть подробнее объяснить, почему такие перемены происходят сейчас в Казахстане?

— Действительно, серьезным испытанием для нашей страны стали события «Трагического января». Тогда под влиянием провокаторов митинги, мирные митинги, переросли в массовые беспорядки, которые затем обрели характер фактически антигосударственного мятежа.

К счастью, ситуация в течение нескольких дней была стабилизирована. События начала этого года послужили триггером для ускорения проведения политических и экономических реформ в стране.

Президент Касым-Жомарт Токаев сформулировал четкие ориентиры дальнейшего развития нашей страны. Это преемственность, справедливость и прогресс, реализуемые, в том числе, на основе концепции «слышащего государства», которую он провозгласил.

5 июня в Казахстане состоялся референдум по поправкам в Конституцию страны. Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ в Казахстане, в котором продолжается всесторонняя модернизация. На базе обновленной Конституции будет сформирована более эффективная модель функционирования всех институтов власти, укреплен механизм сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования, конечно, будут способствовать развитию национальной экономики и укреплению, в том числе, национального предпринимательства.

В рамках развития своих инициатив, 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где он объявил о проведении ряда фундаментальных и всеобъемлющих политических реформ, продолжающих процесс децентрализации – хотел бы обратить на это особое внимание – децентрализации политической власти и построения «Справедливого Казахстана». Поэтому им было рекомендовано ввести ограничение срока полномочий президента одним семилетним сроком, а также объявлено о проведении внеочередных президентских выборов, которые пройдут уже 20 ноября.

Кстати, граждане Казахстана смогут проголосовать – принять участие в выборах здесь. На территории Посольства будет организован избирательный участок.

Хотел бы особо отметить, что досрочные президентские выборы обусловлены тем, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ необходимо получить «новый мандат доверия» у народа Казахстана.

В своем Послании, 1 сентября, Президент уделил очень большое внимание социальному блоку. Просто хотелось бы обратить на это внимание. Что он, допустим, объявил о создании Национального фонда для детей. С 2024 года 50% годового инвестиционного дохода [фонда] будет направляться на специальные сберегательные счета для детей до достижения ими 18-летнего возраста. А потом, когда детям исполнится уже 18 лет, они смогут использовать эти деньги на получение высшего образования или приобретение жилья. Это так, вкратце.

— Если еще вернуться к событиям прошедшего месяца, достаточно много политических событий происходит и в Казахстане, и в соседних странах. Среди таких событий нельзя не отметить приезд Папы Римского. И вообще ставший уже традиционным Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Скажите, а в чем смысл – приглашать представителя Католической церкви в Казахстан и встречаться с другими лидерами? Что обсуждается на этих встречах?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что это не первый визит Папы Римского в Казахстан. В 2001 году нашу столицу уже посещал с визитом Папа Иоанн Павел II. А что касается Съезда, Съезд был создан в 2003 году по инициативе нашего первого Президента. Он проводится каждые три года для обсуждения глобальных проблем межкультурного и межцивилизационного диалога в мире.

Среди основных целей и задач Съезда можно выделить вот буквально такие, ключевые:

• расширение диалога представителей разных культур и религий;

• углубление и упрочение взаимного понимания и уважения между религиозными общинами;

• развитие культуры толерантности и взаимоуважения как противовес идеологии ненависти и экстремизма;

• продвижение глобального диалога между цивилизациями, культурами и религиями.

Поверьте, это очень сложно — посадить за один круглый стол лидеров мировых религий, у которых могут быть свои взгляды на определенные вопросы современной повестки дня. Но в Казахстане все лидеры садятся за стол, они вместе обсуждают вопросы – и, поверьте, слышат друг друга.

Действительно, в работе 7-го Съезда, который прошел в Астане в середине сентября этого года, принял участие Папа Римский Франциск II. Он встретился с другими религиозными лидерами, которые прибыли на съезд. В том числе, с иудейской общиной, с мусульманской общиной. Он также провел молебен для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибыли в Казахстан.

И вот во время встреч, и во время молебна Папа Римский назвал Казахстан «землей мучеников и верующих, землей депортированных и героев, землей мыслителей и художников». Он также высказал такой тезис, что «призвание Казахстана – быть страной встреч». Нашей республике, которая представляет собой, вы прекрасно знаете, перекресток важных геополитических узлов, принадлежит одна из ключевых ролей в урегулировании конфликтов.

На этом фоне я хотел бы сказать, что сегодня в Казахстане начал свою работу VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это такой уникальный международный форум, который объединяет государства азиатского континента и, прежде всего, ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств для обеспечения стабильности и безопасности. В этот Форум входит 28 государств-членов. Очень много лидеров этих стран прибыло сегодня в Казахстан.

Так что действительно, как сказал Папа Римский, Казахстан – это страна встреч.

— Я бы хотел еще несколько вопросов задать о Казахстане, не совсем формальных, но чтобы наши слушатели лучше понимали. Скажите, вот вы упоминали «сауле» – для вас не чуждое слово. У нас оно означает «солнце», а что для казахов? Как сауле оказалось в казахском языке? Ведь это и имя, и название организации.

— Вы знаете, сауле, у нас так произносится, переводится с казахского языка практически так же, как и с литовского: «солнечный». У нас это женское имя, это все, что связано со светлым и солнечным…

— …я надеюсь, что и отношения у нас будут солнечными.

— …но считается, что это тюркское слово.

— Хорошо. Следующий мой вопрос будет про две страны – и про Казахстан, и про Литву. А что с диаспорой литовской в Казахстане? Насколько она большая?

— В Казахстане на сегодняшний день литовская диаспора составляет порядка 7 тысяч человек. Как я говорил, создано общество «Lituanica». Возглавляет его Почетный Консул Литвы в Караганде господин Виталиюс Тварионас. У нас есть такой уникальный форум в Казахстане, называется Ассамблея народа Казахстана, где представлены все этнические группы, проживающие в Казахстане. А их порядка 140. И вот господин Тварионас в определенное время был заместителем председателя этой Ассамблеи (она возглавляется Президентом страны).

Так что взаимоотношение с диаспорами в Казахстане построено на такой системной основе, поскольку, во-первых, это все – граждане Казахстана. А, во-вторых, все эти идеи – мультикультурности, полиэтничности и поликонфессиональности – они, в первую очередь, заложены в идею этого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

— Ну и тогда, конечно же, зеркальный вопрос – о казахской общине в Литве. Насколько она многолюдна, большая ли она?

— На самом деле, здесь просто нужно четко понимать, что литовская диаспора в Казахстане сформировалась на фоне трагических событий середины прошлого века. Поэтому она такая, достаточно многочисленная. И при этом нужно принимать во внимание, что многие этнические литовцы, граждане Казахстана, вернулись в Литву. В Литве такая диаспора очень малочисленна, она составляет не более 400 человек, потому что это, в основном, те, кто в свое время приезжал сюда на учебу, служил в армии, работал по контракту. Ну и, опять же, это те этнические литовцы, которые посчитали необходимым сохранить гражданство Казахстана, и вот они составляют часть этой диаспоры.

— Еще, если можно, немного о наших отношениях в плане студентов. Я наслышан о том, что казахские студенты приезжают в Литву обучаться. Большая ли это группа?

— Сразу хотел сказать, почему я вас немножко перебью, потому что это актуальная такая тема.

Мы признательны литовской стороне – с 18-го года ряд ведущих вузов Литвы предоставляет гранты различной формы для казахстанских студентов. Допустим, в Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса ежегодно приезжает порядка 20 человек по грантам, которые предоставляет этот университет. Вообще, на сегодняшний день в Литве обучается 239 казахстанских студентов. Мы считаем, что это достаточно большое количество.

Большая их часть, конечно, обучается в Каунасском университете им. Витаутаса Великого. Следующая группа – в университете им. Гедиминаса. В основном обучаются ребята на IT-специальностях. У нас есть еще одна замечательная образовательная прорамма, международная, которая называется «Болашак». Для магистрантов, докторантов. Тоже учатся и в Миколаса Ремериса, и в Вильнюсском университете, и Шяуляй, и в Клайпеде. В Каунасе, в Техническом университете. То есть, практически во всех ведущих вузах Литвы обучаются казахстанские студенты.