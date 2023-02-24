Пострадавшим от войны украинцам оказывается безвозмездная юридическая помощь

По инициативе Литовской ассоциации адвокатов еще в прошлом году стала оказываться безвозмездная юридическая помощь украинцам, которые пострадали от войны и были вынуждены покинуть свои дома. В течение года юристы и помощники юристов предоставили украинцам около 1 500 таких консультаций.

Украинцев консультировали специалисты в самых разных областях права. Наиболее частыми областями являются семейное, миграционное право, право на предоставление убежища, получение статуса беженцев, получение разрешения на временное и постоянное проживание в Литве. Рассматривались и вопросы, связанные с трудовыми отношениями.

И пока война в Украине продолжается, литовские адвокаты и юристы будут продолжать оказывать бесплатную юридическую помощь беженцам.

Следует также обратить внимание на то, что бесплатные консультации предоставляются только украинским беженцам и только в том случае, если они прожили в Литве менее года.

Более подробно об этом можно прочитать на сайте advokatura.lt.

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