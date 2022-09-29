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Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

Автор RADIO•R
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Правительство выделило 660 тысяч евро из государственного резерва для частичного финансирования платы за обучение и стипендий для украинских студентов.

Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

По данным Министерства образования, науки и спорта, 420 тыс. евро будут выделены на частичную компенсацию платы за обучение украинцев, принятых на программы бакалавриата и магистратуры государственных высших учебных заведений Литвы, а 240 тысяч — на стипендии на этот год.

В этом году государство частично профинансирует обучение около 700 украинских студентов. Украинские студенты, обучающиеся на бюджетных местах, будут получать ежемесячные стипендии в размере 300 евро.

Высшие учебные заведения имеют право принимать большее количество украинских студентов. Однако в этом случае они не будут финансироваться государством, а стоимость обучения будет определяться самими вузами.

В прошлом учебном году Литва выделила 360 тыс. евро на стипендии для студентов из Украины, поступивших в литовские высшие учебные заведения.

Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

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