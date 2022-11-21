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Предоставление жилья беженцам: какие критерии дают право на социальную площадь

Автор RADIO•R
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Вильнюсский муниципалитет часто получает заявки от иностранных граждан с просьбой о предоставлении им жилья. Чаще всего обращаются люди, входящие в уязвимые группы, поэтому горсовет решил предоставлять таким людям защиту.

Предоставление жилья беженцам: какие критерии дают право на социальную площадь

Предоставление жилья беженцам: какие критерии дают право на социальную площадь

В первую очередь социальное жилье будет предоставляться военным беженцам из Украины, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

  • установлена нетрудоспособность 0–25% или высокий уровень спецпотребностей,
  • в семье есть ребенок-инвалид.

Кроме того, было принято решение освободить таких людей от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на время действия договора об аренде.
Предоставление жилья беженцам: какие критерии дают право на социальную площадь

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