Предоставление жилья беженцам: какие критерии дают право на социальную площадь

Вильнюсский муниципалитет часто получает заявки от иностранных граждан с просьбой о предоставлении им жилья. Чаще всего обращаются люди, входящие в уязвимые группы, поэтому горсовет решил предоставлять таким людям защиту.

В первую очередь социальное жилье будет предоставляться военным беженцам из Украины, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

установлена нетрудоспособность 0–25% или высокий уровень спецпотребностей,

в семье есть ребенок-инвалид.

Кроме того, было принято решение освободить таких людей от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на время действия договора об аренде.



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