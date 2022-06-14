Помощь Украинцам

Предполагается, что урожай зерна в Украине сократится вдвое

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Урожай в Украине сократится почти в два раза. Об этом агентству Reuters заявил первый замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если в прошлом году Украины собрала 86 млн тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 млн тонн.

Предполагается, что урожай зерна в Украине сократится вдвое

Предполагается, что урожай зерна в Украине сократится почти вдвое

Это произойдет из-за того, что количество посевных земель из-за войны сократилось на четверть. Кроме того, в стране может остаться излишек зерна в количестве 30 млн тонн – из-за невозможности отправить урожай на экспорт, и это значительно снизит доходы бюджета.

Сейчас Украина отправляет зерно на экспорт через Румынию и Польшу. Переговоры об экспорте зерна из портов Украины продолжаются. От Украины просят разминировать подходы к портам, но власти страны опасаются, что Россия тогда сможет атаковать их с моря.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Главы МИД Украины и Литвы обсудили вопрос разблокировки Одесского порта

Главы МИД Украины и Литвы обсудили вопрос разблокировки Одесского порта

Автор RADIO•R
В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

Автор RADIO•R
В столице изменены условия предоставления пособий украинцам

В столице изменены условия предоставления пособий украинцам

Автор RADIO•R
В Вильнюсе появится Украинский центр

В Вильнюсе появится Украинский центр

Автор RADIO•R
«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

Автор RADIO•R
У Белого моста &#8211; «Дни друзей» для детей из Украины и Литвы

У Белого моста – «Дни друзей» для детей из Украины и Литвы

Автор RADIO•R
Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Автор RADIO•R
Закрылся украинский регистрационный центр в Клайпеде

Закрылся украинский регистрационный центр в Клайпеде

Автор RADIO•R
Украинские абитуриенты смогут сдать тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы

Украинские абитуриенты смогут сдать тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы

Автор RADIO•R