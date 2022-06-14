Предполагается, что урожай зерна в Украине сократится вдвое

Урожай в Украине сократится почти в два раза. Об этом агентству Reuters заявил первый замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если в прошлом году Украины собрала 86 млн тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 млн тонн.

Это произойдет из-за того, что количество посевных земель из-за войны сократилось на четверть. Кроме того, в стране может остаться излишек зерна в количестве 30 млн тонн – из-за невозможности отправить урожай на экспорт, и это значительно снизит доходы бюджета.

Сейчас Украина отправляет зерно на экспорт через Румынию и Польшу. Переговоры об экспорте зерна из портов Украины продолжаются. От Украины просят разминировать подходы к портам, но власти страны опасаются, что Россия тогда сможет атаковать их с моря.

Источник