Предприниматели Литвы — лидеры в странах Балтии по оказании помощи Украине

Малые и средние компании в странах Балтии продолжают оказывать помощь Украине. Среди лидеров — предприниматели Литвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка Luminor.

Согласно представленным данным, за 8 месяцев после начала войны около 32% предпринимателей трех стран Балтии указывали, что жертвовали и продолжают жертвовать деньги или продукты питания на благотворительность неправительственным организациям.

Лидерами в этой области остаются жители Литвы — жертвовали 35% опрошенных. Чуть реже благотворительностью занимались латыши и эстонцы — в обеих странах по 30% предпринимателей указали, что оказывали поддержку.

13% малых и средних предпринимателей указали, что оказывают различные услуги беженцам, еще 13% заявили о помощи в трудоустройстве.

В исследовании участвовали предприниматели трех стран Балтии — 780 руководителей и менеджеров малых и средних предприятий.



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