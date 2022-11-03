Помощь Украинцам

Предприниматели Литвы — лидеры в странах Балтии по оказании помощи Украине

Автор RADIO•R
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Малые и средние компании в странах Балтии продолжают оказывать помощь Украине. Среди лидеров — предприниматели Литвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка Luminor.

Предприниматели Литвы &#8212; лидеры в странах Балтии по оказании помощи Украине

Предприниматели Литвы — лидеры в странах Балтии по оказании помощи Украине

Согласно представленным данным, за 8 месяцев после начала войны около 32% предпринимателей трех стран Балтии указывали, что жертвовали и продолжают жертвовать деньги или продукты питания на благотворительность неправительственным организациям.

Лидерами в этой области остаются жители Литвы — жертвовали 35% опрошенных. Чуть реже благотворительностью занимались латыши и эстонцы — в обеих странах по 30% предпринимателей указали, что оказывали поддержку.

13% малых и средних предпринимателей указали, что оказывают различные услуги беженцам, еще 13% заявили о помощи в трудоустройстве.

В исследовании участвовали предприниматели трех стран Балтии — 780 руководителей и менеджеров малых и средних предприятий.
Предприниматели Литвы &#8212; лидеры в странах Балтии по оказании помощи Украине

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