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Премьеры в кино: драма о старом Голливуде с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях и литовская драма о похищении алмазов

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе 2 премьеры: драма о старом Голливуде с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях и литовская драма о похищении алмазов. 

Вавилон (2022) 16+

(драма, история, комедия)

Действие происходит в Голливуде во время перехода от немого кино к звуковому. В центре внимания смесь исторических и вымышленных персонажей. В главных ролях Брэд Питт и Марго Робби.

Ты — мой алмаз (2023) 18+

(триллер, комедия)

У Йокубаса успешный бизнес по продаже алмазов. Он встречает красавицу Котрину, влюбляется в нее и после месяца знакомства готовится сделать ей предложение. Романтическую и страстную идиллию прерывают двое злоумышленников, которые похищают влюбленных и требуют код к сейфу Йокубаса, в котором находится новая партия алмазов. Что важнее для Йокубаса — новая возлюбленная или алмазы?

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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