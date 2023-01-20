Премьеры в кино: драма о старом Голливуде с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях и литовская драма о похищении алмазов

На этой неделе 2 премьеры: драма о старом Голливуде с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях и литовская драма о похищении алмазов.

Вавилон (2022) 16+

(драма, история, комедия)

Действие происходит в Голливуде во время перехода от немого кино к звуковому. В центре внимания смесь исторических и вымышленных персонажей. В главных ролях Брэд Питт и Марго Робби.

Ты — мой алмаз (2023) 18+

(триллер, комедия)

У Йокубаса успешный бизнес по продаже алмазов. Он встречает красавицу Котрину, влюбляется в нее и после месяца знакомства готовится сделать ей предложение. Романтическую и страстную идиллию прерывают двое злоумышленников, которые похищают влюбленных и требуют код к сейфу Йокубаса, в котором находится новая партия алмазов. Что важнее для Йокубаса — новая возлюбленная или алмазы?

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)