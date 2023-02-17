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Премьеры в кино: история Человека-муравья, литовская историческая драма, британская романтическая комедия и испанская комедия о поварах

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе 4 премьеры: новая глава Marvel, на этот раз новая история Человека-муравья, литовская историческая драма, британская романтическая комедия и испанская комедия о поварах.

Человек-муравей и Оса: Квантомания (2023) 13+

(фантастика, боевик, приключения)

После событий фильма «Мстители. Финал» Скотт Лэнг пишет книгу и проводит время со своей дочерью Кейси, пытаясь наверстать упущенное время с семьей. Но когда девочка, идущая по стопам своих родителей, разрабатывает новое устройство, способное посылать сильные квантовые сигналы, ситуация принимает неожиданный оборот, и вся семья внезапно оказывается в Квантовом мире.

Битва шефов (2022) 13+

(комедия)

Молодой и амбициозный шеф-повар Микель мечтает о своей третьей звезде Мишлен и усердно работает для достижения этой цели. Но однажды в его жизнь возвращается отец — некогда знаменитый мастер кулинарии, бесследно пропавший 30 лет назад.

При чём тут любовь? (2022) 13+

(комедия, мелодрама)

Лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь во всем Лондоне, в то время как Казим вдруг решает жениться на совершенно незнакомой девушке, выбранной его родителями. Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм.

Поэт (2022) 13+

(драма, история)

После исключения из Союза писателей Литовской ССР за антисоветскую литературу талантливый поэт Костас вынужден сотрудничать с советскими силовыми структурами, и его отправляют работать учителем в небольшой городок. Его задача — подружиться с местными партизанами и выдать их личности и местонахождение. С помощью старой подруги и симпатии, Костас знакомится с партизанским лидером Таурасом и постепенно проникается к нему симпатией.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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