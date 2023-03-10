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Премьеры в кино: продолжение франшизы Крик, уже шестая часть, мелодрама о любви и принятии и история основанная на реальных событиях, как обычный британец решил создать общественный бан

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе три премьеры: продолжение франшизы Крик, уже шестая часть, мелодрама о любви и принятии и история, основанная на реальных событиях, как обычный британец решил создать общественный банк.

Крик 6 (2023) 16+

(ужасы, детектив, триллер)

Четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. В главных ролях Кортни Кокс и Дженна Ортега

Знакомство родителей (2023) 13+

(комедия, мелодрама)

Мишель и Аллен состоят в отношениях. Они решают пригласить своих родителей, чтобы наконец поговорить по поводу брака. Оказывается, родители уже хорошо знают друг друга, что приводит к тому, что мнения о браке расходятся. В ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси и Сьюзен Сарандон.

Банк Дэйва (2023) 13+

(биография, комедия, драма)

Фильм рассказывает историю о том, как человек из рабочего класса боролся за создание общественного банка.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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