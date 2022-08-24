Помощь Украинцам

Президент Украины поблагодарил жителей Литвы за поддержку и гостеприимство

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

По случаю Дня независимости президент Украины обратился к жителям Литвы со словами благодарности за помощь, поддержку и гостеприимность по отношению к гражданам Украины, бегущим от войны.

Президент Украины поблагодарил жителей Литвы за поддержку и гостеприимство

Президент Украины поблагодарил жителей Литвы за поддержку и гостеприимство

Литва приняла у себя более 60 тысяч беженцев из Украины.

В то же время, литовское отделение организации Caritas объявляет четвертую акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины.

На этот раз помощь предназначается для жителей оккупированных территорий Луганской области, которые покинули дома и приютились в Днепре.
Президент Украины поблагодарил жителей Литвы за поддержку и гостеприимство

Больше новостей: #StandWithUkraine

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Tags:

Похожее

После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

После начала войны покинули свои дома почти треть украинцев

Автор RADIO•R
Украинские беженцы, проживающие в странах Балтии, смогут вернуться на родину бесплатно

Украинские беженцы, проживающие в странах Балтии, смогут вернуться на родину бесплатно

Автор RADIO•R
Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

Автор RADIO•R
Граждан Украины приглашают на вебинар об адаптации в Литве

Граждан Украины приглашают на вебинар об адаптации в Литве

Автор RADIO•R
ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

Автор RADIO•R
Литовская дизайнер интерьера организовала проект «Есть старое кольцо? Поддержи мир!»

Литовская дизайнер интерьера организовала проект «Есть старое кольцо? Поддержи мир!»

Автор RADIO•R
«Евровидение &#8212; 2023» пройдет в одном из семи британских городов

«Евровидение — 2023» пройдет в одном из семи британских городов

Автор RADIO•R
Первый груз украинского зерна нашел покупателя в Турции

Первый груз украинского зерна нашел покупателя в Турции

Автор RADIO•R
Минобразования Литвы готовится к приему детей из Украины

Минобразования Литвы готовится к приему детей из Украины

Автор RADIO•R