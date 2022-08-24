Президент Украины поблагодарил жителей Литвы за поддержку и гостеприимство

По случаю Дня независимости президент Украины обратился к жителям Литвы со словами благодарности за помощь, поддержку и гостеприимность по отношению к гражданам Украины, бегущим от войны.

Литва приняла у себя более 60 тысяч беженцев из Украины.

В то же время, литовское отделение организации Caritas объявляет четвертую акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины.

На этот раз помощь предназначается для жителей оккупированных территорий Луганской области, которые покинули дома и приютились в Днепре.



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Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.