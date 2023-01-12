Президенты Литвы и Польши пообещали и в дальнейшем всестороннюю помощь Украине

Накануне во Львове состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На саммите «Люблинского треугольника» президенты Польши и Литвы пообещали продолжать военную, политическую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную помощь Украине.

«Люблинский треугольник» — это платформа для политического, экономического и культурного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Она создана в 2020 году и направлена на укрепление регионального сотрудничества.

Первый саммит «Люблинского треугольника» состоялся в декабре 2021 года. Накануне войны, 23 февраля 2022 года, проходила еще одна встреча глав государств «Люблинского треугольника» в Киеве.

Источник