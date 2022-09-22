Прогнозируя рост числа беженцев из Украины, Литва обратится в Еврокомиссию за финансовой помощью

Министерство соцзащиты Литвы прогнозирует, что с наступлением зимы в страну могут приехать от 60 до 100 тысяч украинцев. Поэтому Литва планирует обратиться в Еврокомиссию за помощью для размещения беженцев.

Сумма запрашиваемой поддержки не уточняется. Сообщается, что поддержка от Еврокомиссии позволит сэкономить 1,2 млн евро из государственного бюджета.

Эти деньги пойдут на покупку кроватей, матрасов и других вещей для размещения украинских беженцев.

В настоящее время Литва официально приняла около 66 тысяч беженцев из украинцы.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine