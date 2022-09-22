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Прогнозируя рост числа беженцев из Украины, Литва обратится в Еврокомиссию за финансовой помощью

Автор RADIO•R
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Министерство соцзащиты Литвы прогнозирует, что с наступлением зимы в страну могут приехать от 60 до 100 тысяч украинцев. Поэтому Литва планирует обратиться в Еврокомиссию за помощью для размещения беженцев.

Прогнозируя рост числа беженцев из Украины, Литва обратится в Еврокомиссию за финансовой помощью

Прогнозируя рост числа военных беженцев из Украины, Литва обратится в Еврокомиссию за финансовой помощью

Сумма запрашиваемой поддержки не уточняется. Сообщается, что поддержка от Еврокомиссии позволит сэкономить 1,2 млн евро из государственного бюджета.

Эти деньги пойдут на покупку кроватей, матрасов и других вещей для размещения украинских беженцев.

В настоящее время Литва официально приняла около 66 тысяч беженцев из украинцы.

Прогнозируя рост числа беженцев из Украины, Литва обратится в Еврокомиссию за финансовой помощью

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