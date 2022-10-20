Программа защиты украинских беженцев продлевается до марта 2024 года

Евросоюз до марта 2024 года продлевает Программу защиты украинских беженцев. О таком решении сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Благодаря этому статус беженца будет разрешено сохранить даже тем, кто решил покинуть страну регистрации статуса. Для этого необходимо лишь заблаговременно уведомить страну ЕС, где эта регистрация была пройдена.

Вместе с этим Брюссель запускает проект «Фонд талантов ЕС» – платформу, которая должна значительно облегчить украинским переселенцам искать работу. Благодаря Программе защиты ЕС у украинских беженцев в Евросоюзе есть доступ к рынку труда и соцпакет.

По данным ООН, c начала войны в различные страны Европы переехало порядка 7 млн 700 тысяч украинских беженцев. Из них более 4 млн воспользовались программами, позволяющими жить, работать и учиться в ЕС.

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