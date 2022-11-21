Проверьте, хорошо ли вы знаете Вильнюс. Секретные «детальки» города — в квесте из 7 пунктов

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» — целый набор секретной информации. Анна из проекта Vilnius4you.ru предлагает вооружиться текстом — и выбраться в путешествие по городу. Итак, квест: отправляйтесь в приключение, отгадывайте загадки и сразу получайте правильные ответы. А призом станет еще большая любовь к родному городу, в котором столько всего интересного!

Уверена, что вы немало знаете о Вильнюсе. Но есть маленькие детальки города, на которые обычно мало кто обращает внимание. А зря! Они могут многое рассказать.

Предлагаю небольшой квест по городу, который вы сможете пройти самостоятельно в любое удобное для вас время.

А может вы уже замечали эти «детальки»?

1. Многие знают плитку Stebuklas («чудо») на Кафедральной площади. Но если вы будете чуть внимательнее, рядом можно найти вот такие отпечатки. Эта деталь напоминает нам о Балтийском пути 1989 года, когда около двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии, взявшись за руки, образовали живую цепь от Вильнюса до Таллина длиной примерно 650 км.

2. Еще одна деталь — это вот такая плитка с латинской надписью SALVE, что означает «ЗДРАВСТВУЙ». В ХIX веке такими надписями украшали входы в подъезд. А сейчас их почти не осталось. Эту надпись вы найдете на улице Kalvarijų между гостиницей Holiday Inn и Зеленым мостом. А еще они остались на улицах Aguonų и Pamėnkalnio. Пойдем искать?

3. На фасаде какого современного магазина можно увидеть вот таких мишек с шоколадками в руках? Думаю, что мимо этих мишек вы проходили не раз! Ведь магазин находится на главной улице Вильнюса, рядом с Кафедральной площадью. В конце XIX — начале XX веков на этом месте был магазин шоколада и сладостей. Отсюда и мишки.

4. На гербе города Вильнюса изображен Св. Христофор. А вот эта красивая ручка с изображением святого украшает входную дверь одного из главных зданий города. Правда, сейчас оно по назначению не используется, и у него нет обязательного атрибута — башни с часами. Присмотритесь, изображения Св. Христофора можно найти также на канализационных люках и фонарных столбах.

5. Вот этих милых гномиков вы найдете на улице, которая носит такое же название, как и наш город. Вы думаете это просто украшение? Сейчас — да, конечно. А в прошлом эти гномики не пускали незваных гостей. В Вильнюс часто приезжали на разные заседания бояре из других городов. Они останавливались у местных жителей, часто потеснив хозяев… Отказаться было невозможно, но… если в твой двор не заедет карета, то незваных гостей не будет. Гномики как раз этим и занимались — сужали въезд во двор. В Старом городе немало таких дворов со столбиками с двух сторон.

6. Еще одна фигурная ручка украшает входные двери отеля в еврейском квартале на улице, названной в честь еврейского мудреца. Два стеклодува! Говорят, что когда-то здесь была мастерская.

7. Цифры и инициалы — это еще одна деталька, украшающая город. Говорят, что в Вильнюсе около 80 зданий, украшенных датой постройки или ремонта (а сколько их знаете вы?). Зданий с инициалами — меньше. Но иногда дата и инициалы встречаются на одном фасаде. Как на улице Pilies, например. Здесь дата показывает, когда здание было перестроено, а инициалы символизируют его бывшего владельца. Ищите это здание примерно на середине улицы Pilies.

Это лишь некоторые интересные «детальки» города, а их в Вильнюсе достаточно. Запланируйте прогулку, внимательно смотрите по сторонам, и, я уверена, вы найдете еще гораздо больше необычного, чем мы сегодня упомянули в выпуске «По Литве с гидом».