Проводится конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество

Национальное агентство образования объявило, что организовывает специальный конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество. Всего на проекты будет выделено 40 тысяч евро.

Основная цель конкурса — отбор и финансирование проектов, которые способны обеспечить высокое качество волонтерской деятельности с украинскими детьми, обучающимися в учебных заведениях Литвы. И, кроме того, — координация самой волонтерской деятельности.

К участию в конкурсе приглашаются волонтерские организаторы, имеющие опыт координации подобной деятельности в учебных заведениях. Они должны быть способны занять не менее сотни детей, которые обучаются в школах и детсадах Литвы.

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