Путешествие во времени на велосипеде: создан уникальный маршрут Vilnius 700

К началу Европейской недели мобильности в столице появился новый велосипедный маршрут Vilnius 700. JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos) и Neakivaizdinis Vilnius подготовили подарок для любителей активного образа жизни и создали праздничный веломаршрут к 700-летию Вильнюса.

Путешествуя по нему, можно будет познакомиться с обновленной велосипедной инфраструктурой Вильнюса — и в то же время побывать на уникальной экскурсии. Дело в том, что маршрут включает в себя около 30 достопримечательностей и туристических объектов, которые связаны с юбилеем столицы.

Задача ежегодной Недели мобильности — призвать жителей городов хоть ненадолго отказаться от автомобилей и пересесть на более экологичный транспорт. Например, общественный — или на велосипеды, самокаты и др. По некоторым данным, в этом году для участия в Европейской неделе мобильности (она проходит с 16 по 22 сентября) зарегистрировались почти 600 европейских городов. В их число входит и столица нашей страны.

Протяженность нового маршрута — почти 10 километров. Он приглашает посмотреть на юбилейную столицу с нового ракурса — двухколесного.

«Такого велосипедного маршрута в истории еще не было. Крутя педали, вы не покинете пределы столицы, однако отправитесь в путешествие через все века Вильнюса — от основания города до наших дней. А траектория движения по 30 остановкам с отдельными историями на карте соединится в цифры наступающего юбилея столицы — 700!», — рассказывает координатор проекта Neakivaizdinis Vilnius, сотрудник столичного самоуправления Соната Гришкене.

Маршрут по велосипедным дорожкам

«700-й маршрут» ведет не только по интересным, но и по вновь обустроенным улицам Вильнюса, передвигаться по которым на велосипеде с каждым годом — все удобнее. Путешественники проедут по улице Т. Шевченкос, где теперь появились удобные пространства для пешеходов и велосипедистов. А также — по магистральной красной асфальтовой дорожке, которая совсем недавно протянулась по улице Альгирдо.

К слову, по словам Йонаса Симутиса, сотрудника JUDU, протяженность сети велосипедных дорожек в Вильнюсе уже превышает 130 км. А по качественным асфальтовым велосипедным дорожкам уже можно добраться до большей части городских территорий. За последние годы появились велосипедные дорожки на участках улиц Альгирдо, Гележинкеле, Жальгире. В этом году строительство дорожек ведется на улицах Т. Нарбуто, Даряюс и Гирено, П. Вилейше. А в ближайших планах градостроителей — ежегодно прокладывать до 20 км новых велосипедных дорожек. И, конечно, — еще больше развивать инфраструктуру для удобного хранения велосипедов и самокатов. Например, за этот и следующий годы в жилых районах Вильнюса должно появиться 18 новых «парковок» для экологического транспорта.

По случаю Дня без автомобилей — бесплатная экскурсия с гидом по «700-му маршруту»

22 сентября проводится День без автомобиля. В этот день Neakivaidinis Vilnius и JUDU приглашают познакомиться с новым маршрутом на бесплатной экскурсии с гидом.

«Этот маршрут — как будто путешествие по Вильнюсу на велосипеде времени. Разные времена будут сменять друг друга. Мы встретимся с плененным Зигмантасом Серакаускасом. Потом увидим, как Антанас Вивульскис проектирует храм, примем участие в строительстве первых блочных домов. А потом вернемся в XVII век — и понаблюдаем, как пушки стреляют из бастиона. 30 исторических мест, 30 историй разных периодов. Может быть, после этого маршрута будет легче ответить на простой вопрос: сильно ли изменился Вильнюс за 700 лет?», — рассказывает Андрюс Павелко, гид, составивший маршрут.

На бесплатную велосипедную экскурсию с гидом можно зарегистрироваться здесь.

Маршрут Vilnius 700 для самостоятельных поездок можно найти здесь или в мобильном приложении Neakivaizdinis Vilnius.