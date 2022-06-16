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Решаются вопросы обучения украинских детей в Литве

Автор RADIO•R
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Министры образования Литвы и Украины в удаленном режиме обсудили вопросы обучения украинских детей в нашей стране.

Решаются вопросы обучения украинских детей в Литве

Решаются вопросы обучения украинских детей в Литве

Рассматриваются, помимо прочего, возможности и удаленного обучения детей военных беженцев в своих украинских школах, и деятельность в Литве международной Украинской школы.

«Важно, чтобы у всех учащихся, особенно у тех, кто учится в выпускных классах, была возможность успешно завершить учебный год, — сказала министр просвещения Литвы Юргита Шюгждинене.

Министр также подчеркнула, что необходимо мотивировать семьи, приезжающие в Литву, регистрировать детей в школы и детсады Литвы. По словам Шюгждинене, первоочередная задача министерств обеих стран — обеспечить слаженный учебный процесс.

Сейчас детсады и школы посещают более 10 тыс. детей из Украины, ВУЗы – около 500 украинских студентов. В целом в Литве проживает более 21 тыс. детей военных беженцев.

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Решаются вопросы обучения украинских детей в Литве

SRTFondas

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