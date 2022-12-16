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С начала следующего года украинские беженцы в Литве будут получать электронный вид на жительство

Автор RADIO•R
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С января следующего года украинские беженцы в Литве будут получать электронный временный вид на жительство, сообщил Департамент миграции. Такие разрешения будут выдаваться как вновь прибывшим военным беженцам, так и уже находящимся в стране.

С начала следующего года украинские беженцы в Литве будут получать электронный вид на жительство

С начала следующего года украинские беженцы в Литве будут получать электронный вид на жительство. Фото — migracija.lrv.lt

Подать заявку на оформление документа можно будет, не приходя в Департамент миграции. Достаточно будет создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе. Департамент миграции выдаст цифровой вид на жительство со сроком действия с 5 марта следующего года до 4 марта 2024 года.

Полученный документ можно будет сохранять на своих смарт-устройствах или распечатывать. Военные беженцы, недавно прибывшие в Литву и еще не зарегистрированные в Департаменте миграции, также смогут подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в Литве. Однако им все-таки придется посетить лично отдел обслуживания клиентов Департамента миграции.

С начала следующего года украинские беженцы в Литве будут получать электронный вид на жительство

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