Самой безопасной страной в Европе названа Швейцария

Новое исследование, проведенное Forbes Advisor, показало, что Швейцария — самая безопасная европейская страна для поездок этим летом.

На втором месте Словения. Далее следуют Португалия, Австрия и Германия.

При подведении результатов исследования учитывался целый ряд показателей.

Прежде всего, это качество воды для купания в местных водоемах, уровень медицинского обслуживания и успешность борьбы с преступностью. Из таких данных складываются итоговые результаты по каждой стране и выводится окончательная оценка безопасности мест для отдыха в 2022 году.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.