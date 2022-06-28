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Самой безопасной страной в Европе названа Швейцария

Автор RADIO•R
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Новое исследование, проведенное Forbes Advisor, показало, что Швейцария — самая безопасная европейская страна для поездок этим летом.

Самой безопасной страной в Европе названа Швейцария

Самой безопасной страной в Европе названа Швейцария

На втором месте Словения. Далее следуют Португалия, Австрия и Германия.

При подведении результатов исследования учитывался целый ряд показателей.

Прежде всего, это качество воды для купания в местных водоемах, уровень медицинского обслуживания и успешность борьбы с преступностью. Из таких данных складываются итоговые результаты по каждой стране и выводится окончательная оценка безопасности мест для отдыха в 2022 году.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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