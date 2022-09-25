Сегодня во всем мире отмечается еврейский Новый год Рош Ха-Шана

Сегодня во всем мире отмечается Рош Ха-Шана или еврейский Новый год — один из самых важных праздников в еврейском календаре. В этом году его начинают праздновать с вечера 25 сентября — и заканчивают вечером 27 сентября.

Не шумное веселье, а молитва, покаяние и надежда

Правда, в этот день не принято шумно открывать шампанское и веселиться. Смысл праздника — совсем в ином. Важно проанализировать минувший год, честно оценить свои поступки — и искренне раскаяться в плохих помыслах или действиях. Таким образом, Рош Ха-Шана — это одновременно и начало истории, День рождения мира, — и день Божьего суда.

Евреи считают, что Бог сотворил мир в седьмой месяц. Этот месяц в еврейском календаре называется тишрей. По григорианскому календарю он соответствует сентябрю-октябрю. Но поскольку календарь лунно-солнечный, еврейские праздники каждый год выпадают на разные даты. В этому году празднование Рош Ха-Шана начинается на закате сегодняшнего дня и продлится до вечера вторника, 27 сентября. По традиции в эти дни принято молиться — глубокое покаяние поможет начать новый этап с чистой совестью. Символическим действием в этот праздник издревле было трубление в шофар, бараний рог. Оно знаменовало собой и начало Божественного суда, и призыв к покаянию. Это считалось также средством, которое способно помешать сатане сообщить Богу о грехах человека.

Праздничный стол

Главный фрукт, который ассоциируется с еврейским Новым годом, — гранат. Ну а в тех регионах, где гранаты были в диковинку, их обычно заменяли яблоками. На столе также должен быть мед — чтобы наступающий год был сладким. Еще одно из обязательных блюд праздничного стола — рыба с головой. Дело в том, что название Рош ха-Шана означает «голова года». Могут на столе также быть кружочки моркови, напоминающие монетки. Ведь в дни Нового года определяется и то, насколько финансово успешен будет человек в наступающем году. А круглый, в форме венка, хлеб хала, который тоже украшает трапезу, символизирует собой цикличность времени.

А вот горькой и кислой пищи, а также орехов на праздничном столе ни в коем случае быть не должно. Это тоже связано с пожеланием благополучия в наступающем году. Ведь одно из самых частых пожеланий в новогоднем поздравлении — пожелание сладкого года.

Итак, с Новым годом всех, кто отмечает этот праздник именно в эти дни! Шана това! Шана муцлахат!