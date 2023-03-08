Сколько стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях?

В этом году зима отличилась настойчивостью и не дала весне вступить в свои права. Однако это не мешает подарить любимой весеннее настроение и вручить ей букетик цветов к 8 марта. Сколько в этом году стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях страны?

Букет тюльпанов — 1,69 (5 шт. по 0,34 евро)

Букет тюльпанов — от 3,99 (за 7 шт.) до 12,99 (за 20 шт.)

Букетик нарциссов — 3,99, ирисов — 4,99, фрезий — 5,99 евро

Букет роз — от 7,99 до 13,99 евро, в зависимости от сорта и размера роз

Букет тюльпанов — от 2,99 (9 шт. по 0,33 евро) до 4,99

Букет роз — от 8,69 до 10,89 евро, в зависимости от сорта и размера роз

Букет маленьких гвоздик — 2,99 евро

Букет тюльпанов — 2,29 (7 шт. по 0,33 евро)

* Цены действительны на момент публикации, их можно найти на интернет-страницах торговых сетей. На странице сети Norfa стоимость цветов не указана.