Практические советы

Сколько стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях?

Автор RADIO•R
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В этом году зима отличилась настойчивостью и не дала весне вступить в свои права. Однако это не мешает подарить любимой весеннее настроение и вручить ей букетик цветов к 8 марта. Сколько в этом году стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях страны?

Сколько стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях?

Сколько стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях?

Maxima

Букет тюльпанов — 1,69 (5 шт. по 0,34 евро)

RIMI

Букет тюльпанов — от 3,99 (за 7 шт.) до 12,99 (за 20 шт.)

Букетик нарциссов — 3,99, ирисов — 4,99, фрезий — 5,99 евро

Букет роз — от 7,99 до 13,99 евро, в зависимости от сорта и размера роз

IKI

Букет тюльпанов — от 2,99 (9 шт. по 0,33 евро) до 4,99

Букет роз — от 8,69 до 10,89 евро, в зависимости от сорта и размера роз

Букет маленьких гвоздик — 2,99 евро

LIDL

Букет тюльпанов — 2,29 (7 шт. по 0,33 евро)

* Цены действительны на момент публикации, их можно найти на интернет-страницах торговых сетей. На странице сети Norfa стоимость цветов не указана.

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Сколько стоит букет тюльпанов в разных торговых сетях?

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