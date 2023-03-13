Служба охраны госграницы и организация Blue/Yellow подписали соглашение о поддержке украинских пограничников

Служба охраны государственной границы Литвы и литовская благотворительная организация Blue/Yellow подписали соглашение, которое поможет более эффективно оказывать помощь украинским пограничникам.

Глава фонда Blue/Yellow Лаура Паукште заявила, что один из примеров помощи украинским пограничникам — это поставки оборудования, а том числе пяти систем блокировки дронов SkyWiper от литовского производителя.

В соглашении зафиксировано, что Служба охраны госграницы Литвы и Blue/Yellow будут оказывать необходимую поддержку украинским пограничникам, включая обучение офицеров и повышение их квалификации.

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