Помощь Украинцам

Служба охраны госграницы и организация Blue/Yellow подписали соглашение о поддержке украинских пограничников

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Служба охраны государственной границы Литвы и литовская благотворительная организация Blue/Yellow подписали соглашение, которое поможет более эффективно оказывать помощь украинским пограничникам.

Служба охраны госграницы и организация Blue/Yellow подписали соглашение о поддержке украинских пограничников

Служба охраны госграницы и организация Blue/Yellow подписали соглашение о поддержке украинских пограничников

Глава фонда Blue/Yellow Лаура Паукште заявила, что один из примеров помощи украинским пограничникам — это поставки оборудования, а том числе пяти систем блокировки дронов SkyWiper от литовского производителя.

В соглашении зафиксировано, что Служба охраны госграницы Литвы и Blue/Yellow будут оказывать необходимую поддержку украинским пограничникам, включая обучение офицеров и повышение их квалификации.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

В Музее прикладного искусства во Дворце Радзивиллов будут экспонироваться ценности из украинских музеев

В Музее прикладного искусства во Дворце Радзивиллов будут экспонироваться ценности из украинских музеев

Автор RADIO•R
Центробанк Литвы выпустит в оборот памятную монету «Вместе с Украиной»

Центробанк Литвы выпустит в оборот памятную монету «Вместе с Украиной»

Автор RADIO•R
В Литве будет обучаться почти 50 украинских инструкторов по разминированию

В Литве будет обучаться почти 50 украинских инструкторов по разминированию

Автор RADIO•R
Департамент миграции: в Литве зарегистрировано 41933 украинских военных беженца

Департамент миграции: в Литве зарегистрировано 41933 украинских военных беженца

Автор RADIO•R
После года войны большинство европейцев по-прежнему поддерживают Украину

После года войны большинство европейцев по-прежнему поддерживают Украину

Автор RADIO•R
Студия Artoteka приглашает на занятия детей и молодых людей из Украины

Студия Artoteka приглашает на занятия детей и молодых людей из Украины

Автор RADIO•R
Пособие на ребенка беженцам из Украины будет продлеваться автоматически

Пособие на ребенка беженцам из Украины будет продлеваться автоматически

Автор RADIO•R
На ярмарке Казюкаса &#8212; социальные акции в поддержку Украины

На ярмарке Казюкаса — социальные акции в поддержку Украины

Автор RADIO•R
Украинцы успешно интегрировались в литовский рынок труда и работают во всех муниципалитетах страны

Украинцы успешно интегрировались в литовский рынок труда и работают во всех муниципалитетах страны

Автор RADIO•R