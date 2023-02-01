Служба региональных новостей | 01.02.2023

Висагинский Совет пошел на принцип

Первое в этом году заседание Совета Висагинского самоуправления прошло непредсказуемо. При утверждении повестки дня на заседании 26 января члены Совета большинством голосов вычеркнули из него два важных вопроса. Это утверждение стратегического плана деятельности на 2023 — 2025 гг. и бюджета самоуправления на 2023 год, который, согласно действующим в стране правовым актам, должен быть принят в течение 2 месяцев после утверждения республиканского бюджета. В этом году это необходимо сделать не позднее 2 февраля. В ином случае самоуправление может столкнуться с финансовыми трудностями.

По мнению некоторых политиков, такое событие произошло впервые в истории работы Висагинского совета. Завтра, 2 февраля, на внеочередном заседании Совету снова будет предложено утвердить бюджет самоуправления на 2023 год.

Атомный Висагинас

На минувшей неделе в конференц-зале Висагинского культурного центра состоялась встреча с создателями сайта туристических маршрутов, который посвящен Висагинасу и Игналинской атомной электростанции. Сайт под названием Atominis Visaginas был разработан группой ученых Каунасского университета Витаутаса Великого. Возглавляла работу, которая длилась пять лет, доктор социальных наук проректор Каунасского университета Наталья Мажейкене.

ИАЭС – это не только сложное технологическое сооружение, но и культурный феномен. К 2038 году осязаемые черты единственной атомной станции в Литве, возможно, исчезнут. Однако следы ее работы останутся в жизнях последующих поколений горожан. Поэтому на сайте есть раздел, посвященный городу энергетиков — Висагинасу. В нем можно познакомиться с архитектурными и культурными достопримечательностями Висагинаса, объектами, так или иначе связанными с ИАЭС, а также со многими составляющими туристической инфраструктуры города: пляжной зоной, познавательной тропой озера Кукуйжес, конной фермой «Белый мустанг», часовней в Магунай и т.д.

Также на сайте есть раздел «Лаборатория образования», где можно найти массу полезной информации о ядерной энергетике и ее месте в жизни современного общества, а также принять участие в развивающих играх. Этот раздел будет полезен школьникам для получения новых знаний.

Раздел «Полезные ссылки» содержит информацию для туристов об интересных объектах Висагинаса, экскурсиях, ежегодных мероприятиях и проводимых здесь фестивалях.

Успехи висагинских хоккеистов

Висагинская хоккейная команда успешно участвует в Открытом хоккейном чемпионате города Даугавпилс, который стартовал 5 ноября прошлого года. В турнире участвует 8 команд.

В последней игре с даугавпилской командой Ice Wolwes, которая прошла в Даугавпилсе в минувшее воскресенье, висагинские хоккеисты одержали убедительную победу со счетом 8:3. После шести игр у команды HK Visaginas — 3 победы и 3 поражения. С шестью очками команда Висагинаса заняла 4-е место.

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