Служба региональных новостей | 01.03.2023

В минувшую субботу в Висагинасе прошла встреча любителей дальних пешеходных прогулок со всей Литвы

25 февраля в Висагинасе прошло грандиозное событие — массовые пешеходные экскурсии, организованные вильнюсской публичной организацией TrenkTuras.

С самого утра все парковки и улицы на протяжении почти километра вдоль пляжной зоны озера Висагинас были заполнены автомобилями. Отправиться в пешеходные путешествия по окрестностям Висагинаса собралось более 3 тысяч человек из разных городов Литвы. Больше всего путешественников приехало из Каунаса. На втором месте по численности — гости из Вильнюса. Среди участников походов были также жители Пабраде, Швенчениса, Висагинаса и других городов.

Жители мегаполисов с удовольствием приехали в Висагинас, преодолев несколько сотен километров на своих машинах, чтобы подышать свежим воздухом, насладиться природой, лесами и озерами, которые окружают Висагинас. Они также смогли посетить симулятор Блочного Щита управления Игналинской атомной станции. То есть смогли посмотреть и даже потрогать увиденное в легендарном сериале «Чернобыль».

Участники могли выбирать маршруты длиной 13, 21 и 31 километр. Большинство выбирало среднюю дистанцию.

Несмотря на то, что тропинки по маршрутам еще были покрыты снегом, это, по словам участников походов, совершенно не мешало прогулкам. Почти все путешественники предусмотрительно взяли с собой по две пары соответствующей обуви.

Желающих посетить Висагинас и совершить пешие прогулки было настолько много, что уже через неделю после объявления регистрации на мероприятие все свободные места были зарезервированы не только в апартаментах Висагинаса, но и в ближайших населенных пунктах. По словам одного из приезжих, ему даже пришлось остановиться в Даугавпилсе, который находится в 60 км от Висагинаса.

Многие участники тура оставались в городе на все выходные, чтобы побольше узнать о Висагинасе и его окрестностях. По словам многих путешественников, они остались очень довольны мероприятием и собираются снова наведаться в Висагинас. Тем более, что Trenkturas планирует организовать следующий поход уже этим летом.



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