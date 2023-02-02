Служба региональных новостей | 02.02.2023

Вильнюсский горсовет провел встречу с руководством школ

В связи со взрывом самодельного взрывного устройства в школе имени Льва Карсавина в Вильнюсе Вильнюсский городской совет провел в среду встречу с руководителями школ. В ходе встречи представители муниципалитета рекомендовали школам запирать двери в учебное время и регистрировать гостей, а также пересмотреть свои планы эвакуации. «Установка камер на входах в школы, они должны быть установлены везде. Одна из рекомендаций — также иметь вход с электронными картами, а затем — так называемые турникеты», — сказал журналистам в среду вице-мэр столицы Томас Гульбинас.

Неизвестное химическое вещество, оставленное двумя 16-летними подростками, взорвалось на лестничной клетке многоквартирного дома на ул. Architektų, в Лаздинай, в Вильнюсе, в понедельник вечером. Была повреждена стена лестничной клетки и светильник. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Департаменте полиции.

В Вильнюсе состоится архитектурный конкурс по подготовке проектов реконструкции здания аэропорта

Столица будет искать архитекторов, которые предложат варианты реконструкции здания Вильнюсского аэропорта и интегрирования его в новый строящийся комплекс. Портал madeinvilnius.lt пишет, что ранее министр путей сообщений М. Скуодис заявлял, что терминал прибытия, построенный почти семь десятилетий назад, не отвечает сегодняшним потребностям, поэтому его следует снести и построить новый. Реконструкция здания, по его словам, обошлась бы в два раза дороже, чем строительство нового. Однако здание Вильнюсского аэропорта включено в Реестр культурных ценностей, и Департамент культурного наследия не увидел аргументов, почему его следует исключить из списка охраняемых объектов.

В столице завершилась реконструкция одного из самых выдающихся строений Старого города – костела Св. Котрины

Отремонтировано само здание эпохи позднего барокко, а также кресты и фасадные скульптуры. Кроме того, оборудовано специальное освещение, которое выгодно подчеркивает уникальность здания, но не излучает вредных для элементов декора лучей.

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