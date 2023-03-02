Служба региональных новостей

Служба региональных новостей | 02.03.2023

Автор RADIO•R
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Вильнюсское самоуправление предлагает выпускникам школ принять участие в пробном экзамене по математике

К нему могут присоединиться и ученики из других городов. Организатором экзамена является Edu Vilnius, а задания подготовлены группой экспертов — учителей математики, сообщило в понедельник самоуправление города. Пробный экзамен состоится 9 марта. Всех, кто хочет присоединиться к школам города Вильнюса и организовать пробный экзамен по математике в своей школе, приглашают зарегистрироваться до 5 марта. Пробный экзамен по математике в школах города Вильнюса будет длиться три часа.

Столичный муниципалитет решил дать название Западной объездной дороге

Предлагают три на выбор:

  • 1. Gediminaičių plentas (Шоссе Гедиминайтисов). Династия Гедиминасов — самые долго правящие великие князья Литвы, в первой половине XVI века это была одна из двух самых важных династий в Европе.
  • 2. Aisčių gatvė (Улица Айсчяй). Эта улица является связующим звеном, началом и концом пути между всеми живущими или вымершими народами Айсчяй.
  • 3. Vakarinis aplinkkelis (Западная объездная дорога). Название, ставшее общепринятым в народе.

Проголосовать и выразить свое мнение можно до 14 марта.

В ближайшие выходные, с 3 по 5 марта, в Вильнюсе пройдет традиционная ярмарка Казюкаса

Она проходит в Литве уже больше 400 лет. Когда точно состоялась первая ярмарка, неизвестно. Предполагают, что она уходит корнями в 1604 год, когда вильнюсцы вышли встречать привезенный из Рима освященный Папой Римским флаг королевича Казимира. В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.

Служба региональных новостей | 02.03.2023

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