Служба региональных новостей | 02.05.2023

Жителям и гостям Клайпеды придется не забывать платить за парковку, когда они приезжают на море

Парковочные автоматы на пляжах будут работать в течение всего летнего сезона. Как и каждый год, плата за парковку будет взиматься до 15 сентября. В Смильтине тариф в красной зоне составляет 30 центов за 12 минут и 1,5 евро за час. В Мелнраге и Гируляй – 30 центов за 30 минут и 60 центов за час в желтой зоне.

Этим летом девять литовских пляжей получили Голубые флаги – символы чистой и безопасной среды

Об этом объявила Ассоциация самоуправлений Литвы. Это рекордное число пляжей, получивших Голубые флаги, говорится в сообщении. В этом году Голубой флаг будет развеваться на центральных пляжах Ниды, Юодкранте и Прейлы в самоуправлении Неринги, на 1-м пляже Смильтине и 2-м пляже Мелнраге в Клайпедском самоуправлении, на пляже парка Бируте в Палангском самоуправлении, а также на озере Бальсяй, на пляжах в Жирмунайском самоуправлении и на 1-м пляже в Валакупяй в Вильнюсском самоуправлении.

В Каунасе начался сезон фонтанов

Компания Kauno vandenys, которая осуществляет обслуживание каунасских фонтанов, сообщила, что на этой неделе в Каунасе заработало большинство фонтанов и стоек с питьевой водой. Kauno Vandenys этим летом будет обслуживать 10 городских фонтанов и 4 фонтанчика с питьевой водой. Большие городские фонтаны находятся в разных частях Каунаса, они будут работать с 9 до 22 часов ежедневно.

В Каунас вернулось колесо обозрения

Колесо расположилось на смотровой площадке Миликоняй в Шилайняй. Цены остались такими же, как и в прошлом году: за пять евро можно проехать два круга.

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