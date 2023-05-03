Служба региональных новостей | 03.05.2023

Главная избирательная комиссия напоминает, что в Висагинасе проходит повторное голосование на выборах мэра

На должность мэра Висагинского самоуправления претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов мэра и в муниципальные советы, – Эрландас Галагуз и Даля Штраупайте. Предварительное голосование проходит до 4 мая по всей Литве в зданиях самоуправлений во всех муниципалитетах Литвы. Голосование будет проходить с 7 до 20 часов 7 мая на избирательном участке в Висагинасе.

Visagino energija информирует об уменьшении стоимости горячей воды в мае

Как указано на официальном сайте компании, в мае стоимость 1 кубометра горячей воды составит 6,57 евро с НДС, что на 2,3% меньше чем в апреле. Стоимость питьевой – холодной – воды не изменится и составит 2,63 евро за кубометр с НДС.

Большинство литовцев ощутили рост цен (79%), а инфляция оказала существенное негативное влияние на финансы половины (47%) жителей страны

Это приводит к беспокойству по поводу возможности вовремя оплачивать счета, которое ощущают 28% литовцев. Такие данные представлены в новейшем отчете о европейских потребительских платежах, опубликованном компанией по управлению кредитами Intrum. Как указывается в сообщении, 35% литовцев считают, что в ближайшие месяцы хотя бы раз не смогут оплатить один или несколько счетов за коммунальные услуги. Еще более пятой части людей, принявших участие в опросе (22%), убеждены, что для оплаты самых важных счетов в этом году они будут вынуждены хотя бы раз пропустить менее приоритетные платежи. В общей сложности один или несколько счетов в течение прошлого года не оплатили 17% литовцев, такой ​​же части людей за последние полгода пришлось взять взаймы, чтобы избежать просроченных платежей.

Со 2 мая Владислав Кондратович приступил к работе в должности директора администрации Вильнюсского районного самоуправления

Ранее он работал в Министерстве транспорта. Вступивший в силу новый Закон о местном самоуправлении внес ряд изменений, связанных с трактовкой обязанностей директора муниципальной администрации. Согласно новому порядку, директор администрации назначается и освобождается от должности мэром.

Большая часть работ по реконструкции старого города Клайпеды будет завершена в течение этого месяца

После оценки объема оставшихся работ планируется, что все ремонтируемые улицы будут открыты к 1 июня, работы продолжатся дольше только на небольшом участке улицы Жвею – от Театро до улицы Пилес.

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