Служба региональных новостей | 04.04.2023

Ужасающая статистика: только в одной из 28 проверенных школ Клайпеды не было обнаружено следов наркотиков

Бюро общественного здравоохранения, которое проводило исследование, говорит, что это исследование не выявляет факт употребления наркотиков учениками, а просто показывает следы наркотиков, которые можно передать руками, в окружающей среде.

И самым распространенным веществом, которое эксперты с удивлением обнаружили, оказался кокаин. В прошлом доминирующим наркотиком был каннабис.

Таким образом, в каждой школе присутствуют и употребляют наркотики – от прогимназий до гимназий.

В Клайпедском порту – вновь разлив нефтепродуктов

В порту, у причала 151, специалисты портового управления по борьбе с загрязнением окружающей среды используют ловушку для сбора загрязнений. Об этом были проинформированы природоохранные и другие органы. Дополнительных подробностей и причин загрязнения не приводится.

Напомним, что только на этой неделе представители Grigeo посчитали ущерб, который нанесли окружающей среде, сбрасывая неочищенную воду в Куршский залив. Предприятие по производству картона Grigeo Klaipėda, входящее в группу Grigeo, сбрасывавшее неочищенные сточные воды в Куршский залив, могло, в худшем случае, нанести ущерб природе в размере 277 тыс. евро. А действия компании не являются преступлением, говорит представитель компании.

По его словам, государство предъявило компании иск почти на 48 млн евро за загрязнения. По мнению предприятия, сумма иска рассчитана неправильно.

В складских помещениях на территории Klaipėdos energija на ул. Данес, 8А в центре города может появиться новый бар или спортклуб

Об этом сообщил портал «Открытая Клайпеда», ссылаясь на собственные источники. По данным издания, не один спортивный клуб уже обращался с просьбой об аренде помещений на территории Klaipėdos energija.

Кроме того, месяц назад одно предприятие, заведующее баром на территории Memelio miestas, также искало здесь помещение для открытия какого-то объекта.

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