Служба региональных новостей | 04.05.2023

В Вильнюсе создается новая традиция. 10 июня в столице будет проходить фиеста Pink soup fest

Фиеста посвящена литовскому национальному блюду šaltibarsčiai. Самое масштабное мероприятие будет проходить весь день вокруг рынка Тимос, а по этому поводу различные городские рестораны, бары, организаторы экскурсий и активных развлечений устроят настоящую розовую фиесту. Вильнюсцев и гостей города ждут более 80 партнерских мероприятий, а самые смелые смогут посоревноваться в различных конкурсах. Организаторы мероприятия надеются, что «Праздник розового супа» станет ежегодной традицией и вовлечет в развлечение весь город, а в будущем этот фестиваль пригласит в Вильнюс еще больше гостей из-за рубежа.

Вскоре пространство возле памятника королю Миндаугасу изменится

Здесь начинаются монтажные работы временной выставки Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų («Павильон: Вильнюс 200 лет назад»). Павильон будет действовать до осени и станет местом, предлагающим множество бесплатных мероприятий, концертов и спектаклей. Однако главной изюминкой новой выставки станет уникальная возможность узнать, как Вильнюс выглядел 200 лет назад.

Стала известна дата Дня уличной музыки

17-й День уличной музыки пройдет 20 мая на улицах Вильнюса и всей Литвы.

Со 2 мая в связи со строительством пешеходного виадука изменится организация движения на улице Tauro

Об этом сообщает Вильнюсское городское самоуправление. Движение будет ограничено до 27 августа.

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