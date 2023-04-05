Служба региональных новостей | 05.04.2023

В апреле в Висагинасе снова могут пройти выборы мэра

19 марта в Висагинасе, как и еще в 33 самоуправлениях Литвы, прошел 2-й тур выборов в мэры, по результатам которых победу одержал Эрландас Галагуз, набравший 53% голосов избирателей. Его конкурент, Даля Штраупайте, набрала 47% голосов.

Однако на этом выборы мэра в Висагинском самоуправлении не закончились. Висагинское самоуправление станет единственным в Литве, где будет повторно проведен 2-й тур выборов.

С самого начала выборы мэра в Висагинасе проходили непросто, и связано это было с отстранением Дали Штраупайте от выборов после первого тура голосования.

Напомним, что 8 марта, после первого тура выборов, Главная избирательная комиссия (VRK) обратилась в Паневежский окружной суд с просьбой разъяснить свое решение по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением Дали Штраупайте.

Получив разъяснения суда, комиссия исключила политика из списков кандидатов в мэры Висагинаса. На тот момент Даля Штраупайте уже вышла во второй тур.

Тем не менее, уже 13 марта ситуация изменилась снова. Апелляционный суд отменил часть решения Паневежского окружного суда о запрете Д. Штраупайте избираться мэром, и VRK вернул кандидата на выборы.

По словам Д. Штраупайте, эти действия Главной избирательной комиссии могли повлиять на результаты 2-го тура выборов мэра, так как она четыре дня не могла проводить политическую агитацию. Поэтому, проиграв 2-й тур, она обратилась в Главную избирательную комиссию с просьбой аннулировать результаты голосований, прошедших 19 марта, и повторно провести второй тур выборов мэра.

24 марта избирательная комиссия отклонила ее жалобу и утвердила результаты выборов мэра, признав победителем Эрландаса Галагуза. Даля Штраупайте обжаловала это решение в Высшем административном суде Литвы. В понедельник суд удовлетворил ее жалобу, отменил решение Главной избирательной комиссии и обязал VRK повторно организовать второй тур выборов мэра Висагинаса.

Главная избирательная комиссия считает, что повторный 2-й тур может состояться 23 апреля. По мнению комиссии, эта дата будет удобной для окружных избирательных комиссий. Они продолжают свою работу до конца апреля. Поскольку досрочное голосование придется организовать во всех 60 муниципалитетах, по мнению представителей ЦИК, было бы рационально провести повторные выборы еще до окончания полномочий местных комиссий.

Даля Штраупайте просит комиссию организовать выборы позже – по ее словам, в апреле избиратели будут отмечать религиозные праздники, поэтому предвыборная агитация будет неэтичной, выборы будут основаны на неравной конкуренции.

Окончательное решение по выборам мэра в Висагинасе VRK намерен принять 6 апреля.

Между тем во вторник, 18 апреля, в большом зале заседаний самоуправления состоится торжественное заседание совета Висагинского самоуправления. На заседании члены Совета дадут присягу, а также примут решение о назначении временно исполняющего обязанности мэра, так как де-юре мэр к этому времени избран еще не будет.

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