Служба региональных новостей | 06.03.2023

Сотрудники полиции Швенченельского района начали досудебное расследование по факту возможного подкупа избирателей во время муниципальных выборов

По данным прокуратуры, досудебное расследование было начато после получения информации о том, что несколько человек из Швенченеляй будут доставлены на автомобиле на избирательный участок для платного голосования в период досрочных выборов в муниципальные советы и мэров.

«Начато расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента и того, были ли эти лица подкуплены, чтобы повлиять на их волю на выборах», – заявили в прокуратуре.

Еще два досудебных расследования по той же статье проводит полиция района города Утена в связи с возможными нарушениями во время муниципальных выборов.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, применяющее психическое принуждение, обман или подкуп в отношении лица, имеющего право голосовать или участвовать в референдуме, с целью повлиять на волю этого лица при осуществлении им права голосовать, воздержаться или участвовать в референдуме, либо совершающее такие действия в отношении лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок не более четырех лет.

Тот, кто организовал или систематически осуществлял вышеуказанные действия, или если в результате этого выборы или референдум были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Подробнее

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