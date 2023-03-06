Служба региональных новостей | 06.03.2023

Сотрудники полиции Швенченельского района начали досудебное расследование по факту возможного подкупа избирателей во время муниципальных выборов
По данным прокуратуры, досудебное расследование было начато после получения информации о том, что несколько человек из Швенченеляй будут доставлены на автомобиле на избирательный участок для платного голосования в период досрочных выборов в муниципальные советы и мэров.
«Начато расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента и того, были ли эти лица подкуплены, чтобы повлиять на их волю на выборах», – заявили в прокуратуре.
Еще два досудебных расследования по той же статье проводит полиция района города Утена в связи с возможными нарушениями во время муниципальных выборов.
Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, применяющее психическое принуждение, обман или подкуп в отношении лица, имеющего право голосовать или участвовать в референдуме, с целью повлиять на волю этого лица при осуществлении им права голосовать, воздержаться или участвовать в референдуме, либо совершающее такие действия в отношении лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок не более четырех лет.
Тот, кто организовал или систематически осуществлял вышеуказанные действия, или если в результате этого выборы или референдум были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Подробнее
Для жителей Алитусского района утилизация текстильных отходов станет удобнее
Контейнеры установлены во всех муниципалитетах Алитусского региона:
- город Алитус – 16 единиц,
- Алитусский район – 10,
- Бирштонас – 2,
- Друскининкай – 27,
- Лаздияйский район – 15,
- Приенайский район – 10,
- Варенский район – 5.
Площадки для контейнеров были выбраны муниципальными администрациями и муниципальными старейшинами. Контейнеры предназначены для текстильных отходов – одежды, обуви, постельного белья, одеял, мягких (плюшевых, тканевых) игрушек, штор и других текстильных отходов. Ежемесячно в Алитусском районе собирается около 60 тонн таких отходов. Подробнее
Как регионы готовятся к «авто-электрификации»
По инициативе Альгирдаса Врубляускаса, мэра самоуправления Алитусского района, была проведена телеконференция с Томасом Жилионисом, руководителем отдела развития сети общественных зарядных станций ЗАО Enefit, дочерней компании Eesti Energia, крупнейшего предприятия по производству и торговле электроэнергией в странах Балтии.
«Мы понимаем, что на наших дорогах еще не так много электромобилей, поэтому компания не скоро получит прибыль от зарядных станций. Однако муниципалитет должен смотреть в будущее не менее чем на 15 лет вперед и предоставлять услуги, в которых нуждается население», – сказал мэр Врубляускас.
По словам представителя компании Enefit Т. Жилиониса, компания, обсудив и выбрав вместе с муниципалитетом Алитусского района места расположения общественных зарядных станций, установит станции за свой счет примерно за 6-9 месяцев, возьмет на себя обязательство покрыть полную стоимость электроэнергии, используемой для зарядки автомобилей на станциях, а также позаботиться о содержании, обслуживании и ремонте оборудования.
Муниципалитет предложил 13 мест, где могут быть установлены общественные зарядные станции – вдоль крупных дорог, торговых центров, гостиниц, кафе, чтобы водители могли проводить время, пока аккумулятор их электромобиля заряжается. Это города Симнас, Даугай, деревни Курненай, Манкунай, Алитус (возле придорожных кафе), Нямунайтис, Пуня, Бутримонис, Пивашюнай, Мирославас, Крокялаукис (возле офиса старейшин), Раджюнай (возле Тарзанийского парка развлечений) и деревня пожилых людей Аловес (рядом с кафе «Аловес Карчяма»).
Общественные зарядные станции Enefit будут модульными и будут оснащены проверенными переменным током средней и высокой мощности и современным оборудованием. С добавлением модулей мощность может быть увеличена в любой момент, когда этого потребует спрос клиентов.
Кстати, знаете ли вы, что первые электромобили появились около 1880 года? Электромобили были популярны в конце 19-го – начале 20-го века. А сегодня электромобиль можно полностью зарядить за 1 час на станции высокой мощности Enefit.
А если в запасе есть всего полчаса, можно зарядить батарею настолько, чтобы проехать 300 км. Зарядные станции средней мощности дадут достаточно энергии для 50 километров за полчаса. Подробнее
Новая художественная школа в Друскининкай – отражение местного характера и традиций деревянного зодчества
Друскининкай известен как курортный город с особым характером и особой гармонией между природой и архитектурой. По мнению Виктории Геризец, архитектура художественной школы должна не только отражать местный характер, забытые традиции деревянного зодчества и выразительную архитектуру курорта, но и учитывать климатический кризис и предлагать устойчивое решение.
«Будущую художественную школу я вижу в Друскининкае не только как курортный город, но и как центр притяжения художников и людей, интересующихся искусством, который напоминал бы нам об одном из самых известных художников Литвы и был бы пространством современного искусства, стимулируя интерес к искусству и позволяя увидеть работы сегодняшних художников и студентов», – говорит архитектор. Подробнее
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ