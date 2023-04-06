Служба региональных новостей | 06.04.2023

Избранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас говорит, что радикальных изменений в столице относительно самокатов не будет

Однако, изменения, по его словам, необходимы. По утверждению Валдаса Бенкунскаса, необходимо адаптировать Правила дорожного движения для самокатов к ситуации на конкретных участках дорог. При этом он добавил, что Вильнюс не пойдет путем Парижа и полностью запрещать самокаты не будет. Однако определенные изменения в целях большей безопасности на дорогах все же необходимы. Напомним, в Париже на недавно состоявшемся референдуме около 90% жителей французской столицы выступили за запретят проката электросамокатов.

До 16 апреля Литовские железные дороги запускают пасхальный поезд

Пасхальный поезд, украшенный профессиональным флористом Мантасом Петрушкявичюсом, будет курсировать по самому популярному в стране маршруту Вильнюс – Каунас – Вильнюс.

Вильнюсский аэропорт изменил решение: туалеты в зале прилета останутся бесплатными

«На данном этапе принято решение не брать плату за пользование туалетом. В ближайшее время мы заново рассмотрим основные решения, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, партнеров, работающих в терминале, и встречающих их людей», – сказал LRT.lt представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В зале вылета Вильнюсского аэропорта можно увидеть оригинальное и неожиданное художественно-просветительское произведение

Красочное пасхальное яйцо сделано из предметов, которые запрещено брать в ручную кладь на борт самолета. Эта инсталляция высотой 1,5 метра состоит из более чем 1000 ножей, ножниц, зажигалок, лезвий для бритья и других предметов, представляющих опасность в полете.

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