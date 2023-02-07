Служба региональных новостей | 07.02.2023

В отчете подчеркивается, что это общая неблагоприятная тенденция – количество сделок уменьшилось фактически во всех городах Литвы. Так, в Вильнюсе, например, по состоянию на конец года зафиксировано снижение на 14,7%, вКаунасе – на 14,5%, в Шяуляй – на 4,5%, а в Паневежисе – на13,8%.

Количество проданных квартир в Клайпеде вернулось к показателям 2015 года и в целом за последние пять лет было меньше на 8%.

Декабрь самый неплодотворный месяц в 2022 году, число проданных объектов недвижимости всего 178 (это самый низкий показатель за весь год), что меньше на 5,3% , чем в ноябре.

Среди кандидатов в депутаты горсовета Клайпеды – бывший агент КГБ Кандидат в депутаты горсовета Клайпеды – член избирательного комитета Ištikimi Klaipėdai («Преданны Клайпеде») – Альгимантас Пятрас Жичкус отстранен от участия в выборах из-за скрытых им связей с советскими органами госбезопасности – КГБ.