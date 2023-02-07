Служба региональных новостей

Служба региональных новостей | 07.02.2023

Автор RADIO•R
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Число сделок купли-продажи в Клайпеде значительно уменьшилось

Низкими показателями по количеству сделок по продаже недвижимости в Клайпеде закончился декабрь 2022 года. По сравнению с 2021 годом этот показатель ниже на 18,8%, сообщает профильный портал Untu.

В отчете подчеркивается, что это общая неблагоприятная тенденция – количество сделок уменьшилось фактически во всех городах Литвы. Так, в Вильнюсе, например, по состоянию на конец года зафиксировано снижение на 14,7%, вКаунасе – на 14,5%, в Шяуляй – на 4,5%, а в Паневежисе – на13,8%.

Количество проданных квартир в Клайпеде вернулось к показателям 2015 года и в целом за последние пять лет было меньше на 8%.

Декабрь самый неплодотворный месяц в 2022 году, число проданных объектов недвижимости всего 178 (это самый низкий показатель за весь год), что меньше на 5,3% , чем в ноябре.

Среди кандидатов в депутаты горсовета Клайпеды – бывший агент КГБ

Кандидат в депутаты горсовета Клайпеды – член избирательного комитета Ištikimi Klaipėdai («Преданны Клайпеде») – Альгимантас Пятрас Жичкус отстранен от участия в выборах из-за скрытых им связей с советскими органами госбезопасности – КГБ.

Главная избирательная комиссия (ГИК) уже зарегистрировала его в качестве кандидата, но в пятницу получила информацию от Центра исследований геноцида и резистенции Литвы – в справке госучреждения сказано следующее: А. П. Жичкус не указал, что тайно сотрудничал со спецслужбами Советского Союза.

Избирательный кодекс предусматривает, что кандидаты обязаны информировать избирателей о таком факте в своей биографии. Те, кто этого не сделал, не допускаются к участию в выборах в качестве кандидатов.

В понедельник Йоланта Пяткявичене, председатель ГИК, взяла самоотвод от обсуждения этого вопроса, поскольку господин Жичкус является ее дальним родственником.

В списке избирательного комитета «Преданны Клайпеде», возглавляемого Арвидасом Вайткусом, Жичкус значился под номером 18.

Известно, что отстраненный кандидат по образованию – инженер, ранее он занимал должность вице-президента в Vakarų statyba, был техническим директором госкомпании Klaipėdos nafta, но в настоящее время представляет себя как художник на пенсии.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 5 марта.

Уже этим летом в общественном транспорте Клайпеды можно будет расплачиваться бесконтактными банковскими картами

Пока что предусматривается оплата бесконтактными банковскими картами только за билеты полной стоимости, без компенсаций. В дальнейшем, вероятно, спектр услуг будет расширен.

Предприятие VšĮ Klaipėdos kelеivinis transportas подписало договор с фирмой Ridango AS об оплате проезда в общественном транспорте бесконтактными картами EMV и внедрении информационной системы контроля.

Упомянутая компания обязалась начать оказание предусмотренных договором услуг не позднее, чем в течение шести месяцев с момента вступления соглашения в силу. Стоимость контракта – 119 тыс. евро.

Субподрядчиком является ЗАО Virtualių paslaugų operatorius. Услуги по обеспечению работы программного обеспечения для оплаты и контроля платежей cEMV эти компании будут предоставлять в течение 60 месяцев.

В Клайпеде реанимируют старый советский комплекс

Расположенное в портовом городе между Новым рынком (Naujasis turgus) и городской поликлиникой здание, в котором в советское время действовал так называемый Дом быта, должно возродиться, как феникс из пепла, пишет местный портал «Открытая Клайпеда».

Старое здание, уже сильно потрепанное и до сих пор называемое горожанами «бытовым», будет снесено, а на его месте возникнет новый современный торгово-сервисный центр, претендующий на то, чтобы стать местом притяжения для жителей этого микрорайона.

Именно такие планы лелеют купившие здание вильнюсские застройщики, собственники предприятия Oslo nekilnojamasis turtas.

Служба региональных новостей | 07.02.2023

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