Служба региональных новостей | 07.03.2023

Итоги выборов в Клайпеде

После выборов подсчет голосов шел до самого раннего утра. А. Пятрошюс и Я. Жемайтайтис шли ноздря в ноздрю, однако во второй тур вместе с Вайткусом все же прошел консерватор Пятрошюс (их разделяло всего 200 голосов). Через неделю Пятрошюс и Вайткус встретятся во втором туре. Поэтому 19 марта важно вновь прийти на избирательные участки.

Что касается результатов выборов в горсовет, то уже очевидно, что в городе будет новая власть. Кстати, консерваторов, скорее всего, в правящую коалицию не пригласят.

Результаты выборов:

Избирательный комитет «Верны Клайпеде!» (лидер А. Вайткус) – 8 мандатов.

«Свобода и справедливость» (лидер Р. Жемайтайтис) – 7 мандатов.

Консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (лидер А. Пятрошюс) – 7 мандатов.

Движение либералов (лидер Саулюс Будинас) – 3 мандата.

«Союз крестьян и зеленых Литвы» (лидер Лигита Гирскене) – 3 мандата.

Социал-демократическая партия Литвы (лидер Витаутас Грубляускас) – 3 мандата.

Этим летом в Гируляй появится новое место отдыха

Оно будет включать в себя детские игровые площадки, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе и зоны отдыха. Об этом сообщило Клайпедское городское самоуправление. Строительство зоны отдыха в Гируляй по адресу ул. Stoties, 2 планируется закончить к июлю.

На летний сезон в Клайпеде ищут людей, желающих поработать спасателями

Лето уже не за горами, и Klaipėdos paplūdimiai предлагают провести его активно и с пользой. Организация приглашает людей, которые хотели бы летом поработать спасателями. Заработная плата спасателей до уплаты налогов составляет от 1 100 евро.

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