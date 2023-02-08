Служба региональных новостей | 08.02.2023

Городской Совет Висагинаса наконец-то утвердил бюджет на 2023 год

На прошлой неделе на внеочередном заседании Висагинский Совет рассмотрел и единогласным решением утвердил бюджет самоуправления на 2023 год и план стратегической деятельности на 2023-2025 годы.

При этом была создана рабочая группа из членов Совета и представителей администрации, которая занялась подготовкой дополнений к принятому бюджету. Их необходимо сделать, чтобы внести в бюджет дополнительные статьи расходов, предложенные членами совета, но не включенные в проект. Рабочая группа до 10 февраля должна представить результаты своей работы председателю Совета — мэру. Он, в свою очередь, далее передаст их в администрацию самоуправления для подготовки изменений бюджета.

Напомним, что 26 января Висагинас «прозвучал на всю страну» как единственное самоуправление, которое отказалось рассматривать бюджет. Это неординарное событие произошло впервые в истории нашего самоуправления.

Срок окончания строительства городского автовокзала переносится еще на 2 месяца

Как указано в договоре о продлении подрядных работ, подписанного в конце января этого года директором администрации Висагинского самоуправления и директором ЗАО «Лангаста», такое решение принято из-за непредвиденного увеличения объема работ, возникших в ходе проведения стройки. По решению сторон, срок завершения строительства Висагинского автовокзала переносится на 10 апреля. Общая стоимость работ составляет почти 1 млн 300 тысяч евро. Первоначально работы планировалось завершить к февралю этого года.

В четверг в висагинской прогимназии «Геросес вильтес» пройдут совместные уроки с педагогами из соседней Латвии

Восемь педагогов из средней школы «Варавикснес» латвийского города Краславы и их висагинские коллеги проведут с учениками начальных и пятых классов прогимназии «Геросес вильтес» открытые уроки по математике, информатике, рисованию, танцам и познанию мира. Пройдут также совместные занятия логопеда, дискуссии на тему «Применение активных методов обучения и их влияния на успех в образовании». Латвийские гости примут участие в открытии Музея ручек, посетят информационный центр Игналинской атомной станции и выставочный павильон Висагинского центра культуры.

Висагинас с Краславой дружат уже давно. В 2014 году между Висагинским самоуправлением и самоуправлением Дагдского края, на территории которого располагается г. Краслава, был заключен договор о сотрудничестве. Всего на сегодняшний день у Висагинаса 8 городов-побратимов, среди которых города и самоуправления из Польши, Латвии, Украины и Узбекистана.

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