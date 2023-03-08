Служба региональных новостей | 08.03.2023

В Висагинасе прошли выборы мэров и Совета самоуправления

Во второй тур выборов мэра вышли Эрландас Галагуз, который набрал около 32% голосов избирателей (2594 голоса) и Даля Штраупайте, набравшая около 24% голосов избирателей (1967 голосов).

На третьем месте Евгений Шуклин, набравший 22,53 % (1833 голоса).

Далее следуют:

Илона Некрошене — 8,69% (707 голосов),

Виргиниюс Андрюс Букаускас — 5,54% (451 голос),

Сергеюс Котовас — 4,24% (345 голосов),

Наталия Рукосуева — 2,94% (239 голосов).

Однако в связи с тем, что на днях Центральная избирательная комиссия будет рассматривать пояснения Паневежского окружного суда по делу Дали Штраупайте, ситуация может измениться, и во второй тур попадут Эрландас Галагуз и Евгений Шуклин.

Как известно, во вторник ЦИК после рассмотрения выводов суда принял решение отстранить от выборов кандидата в мэры Аникщяйского района Кястутиса Тубиса, который был осужден Паневежским судом за торговлю влиянием.

Как пояснили в ЦИК, все голоса, набранные этим кандидатом, аннулируются, а во второй тур выходит следующий кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей.

Результаты голосования по мандатам в местный Совет следующие:

Список №12. Союз крестьян и зеленых Литвы — 6 мандатов (23,96% голосов). Список № 18. Партия «Свобода и справедливость» — 5 мандатов (20,16 % голосов). Список №11. Коалиция «Коалиция висагинцев» и Союз Отечества — Литовские христианские демократы — 5 мандатов (17,97% голосов). Список №10. Партия регионов Литвы — 3 мандата (10,12% голосов). Список №1. Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей — 2 мандата (8,27% голосов). Список №7. Союз демократов «Во имя Литвы» — 2 мандата (6,65% голосов). Список №5. Социал-демократическая партия Литвы — 2 мандата (6,56% голосов).

Всего в выборах мэра и Совета самоуправления участвовало 8274 жителя Висагинского самоуправления, что составило 47,42% от общего количества зарегистрированных избирателей (17449 человек).

Термин «современный цирк» в последнее время все чаще звучит в Висагинасе

Уже не первый год осенью в городе проходит фестиваль современного цирка Naujojo circo stotelė Visagine, а во время творческих резиденций в зале Banga артисты не только участвуют в творческом процессе, но и приглашают общественность познакомиться с различными средствами выразительности, используемыми в современном цирке, – воздушной акробатикой, жонглированием, современным танцем и др.

Так что же такое современный цирк? Чем он отличается от хорошо знакомого традиционного? Где и когда он зародился, и как сегодня выглядит мировая сцена современного цирка?

Желающие узнать все это могут посетить лекцию о современном цирке, которая состоится в пятницу, 10 марта, в 17:00 в зале «Банга».

Лекцию проведут артисты современного цирка Taigi cirkas. Лекция пройдет на литовском и русском языках.



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