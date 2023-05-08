Служба региональных новостей | 08.05.2023

9 мая в Литве отмечается День Европы

В этом году 9 мая, в День Европы, будет отмечаться 20-я годовщина принятия Литвой решения о вступлении в ЕС. Ровно 20 лет назад, 10-11 мая 2003 года, в Литве прошел референдум о членстве Литовской Республики в ЕС. 91,07% участников референдума высказались за членство Литвы в ЕС.

По этому поводу состоится множество мероприятий, основные из которых пройдут в столице. В 12:00 на площади Лукишкес вас ждет церемония поднятия флага ЕС. С 16:00 на столичной Кафедральной площади духовой оркестр Вильнюсского университета «Октава» отправится в сторону Ратуши, где с 16:00 до 20:00 будут проходить мероприятия, организуемые посольствами стран ЕС в Литве. Мероприятия в честь Дня Европы подготовили также Алитус, Каунас, Клайпеда, Мариямполе, Паневежис, Таураге, Тяльшяй, Шауйляй, Утена, Висагинас.

Ночь музеев в этом году пройдет в субботу, 13 мая

Мероприятие в Литве будет проводиться уже в 19-й раз. Обо всех мероприятиях Ночи музеев можно будет узнать в преддверии мероприятия на сайте RADIO•R.

В Висагинасе прошли повторные выборы мэра города

Эрландас Галагуз, кандидат на пост мэра Висагинаса от Союза крестьян и зеленых, победил на выборах мэра при повторном голосовании во втором туре.

В Вильнюсе принудительный вывоз автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, обойдется в 135 евро

Раньше, чтобы забрать эвакуированный автомобиль со специальной стоянки, платили 100 евро.

Возобновились регулярные рейсы от железнодорожного вокзала Аникщяй до Рубикяй

Традиционно в период с мая по октябрь путешественники из Литвы и зарубежья, а также местные жители смогут почувствовать комфорт поездок по узкоколейной железной дороге. Каждую субботу и воскресенье от станции Аникщяй легендарный «сяурюкас» отправляется к озеру Рубикяй.

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