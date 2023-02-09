Служба региональных новостей | 09.02.2023

Лаздинайский бассейн откроет свои двери для жителей и гостей Вильнюса в следующую среду (15 февраля)

Бассейн будет открыт в тот же день, с 17:00, для посетителей, которые захотят первыми попробовать воду в бассейне. С 20 февраля в бассейне также начнут тренироваться спортсмены из Столичного спортивного центра. Билеты для посетителей и долгосрочные абонементы в бассейн будут доступны для любителей плавания с 13 февраля. Одно дневное посещение (с 10 утра до 4 вечера) стоит 9 евро. Одно посещение на целый день обойдется в €15 с человека. Стоимость месячного членства составляет от 41 до 79 евро в зависимости от выбранного плана.

Вильнюсский горсовет принял решение об увеличении ежемесячной компенсации на детей, которые посещают частные детские сады, до 120 евро

Раньше размер компенсации составлял 100 евро — эта мера была принята в 2015 году, когда нужно было решить вопрос нехватки мест в вильнюсских детских садах.

После реставрации фасада Дома сигнатаров в Вильнюсе открывается исторический балкон для посетителей

«Мы хотим, чтобы каждый посетитель вышел на балкон Дома сигнатаров и понял, что государство создают не главы государств, а сами граждане», — сказала в среду журналистам директор Национального музея Литвы Рута Качкуте. Цель, по ее словам, — дать людям возможность соприкоснуться с историей, особенно молодому поколению.

Вильнюс подаст заявку на то, чтобы стать Зеленой столицей Европы в 2025 году

Европейская комиссия присуждает такое звание за лидерство в 7 областях, важных для качества жизни горожан — от качества воздуха или воды до биоразнообразия и адаптации к изменению климата. Как комментирует столичное самоуправление, титул Зеленой столицы придаст городу престиж и признание, что поможет Вильнюсу привлечь больше инвестиций и финансирования ЕС. Полученные средства можно будет направить, например, на строительство энергоэффективного жилья, развитие транспорта и других сфер, важных для качества городской жизни.

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