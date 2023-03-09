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Служба региональных новостей | 09.03.2023

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Выборы — 2023

В Вильнюсе во второй тур выборов — 2023 попали Валдас Бенкунскас (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы) и Артурас Зуокас (партия «Свобода и справедливость»).

В Вильнюсе началась регистрация детей в школы на следующий учебный год

Подавать заявки родителям следует в том случае, если ребенок начинает посещать школу или ее планируется сменить. На то, чтобы записать детей в школы, у вильнюсцев есть три месяца — это надо сделать до 31 мая. Торопиться нет необходимости, поскольку время подачи заявки не дает никакого приоритета. Ранее — до 31 марта — заявки следует подавать только в школы, набор в которые проходит по конкурсу, или которые реализуют специализированные (инженерные/спортивные) программы. Заявки подаются электронным способом, через страницу svietimas.vilnius.lt (подключение через электронный банкинг или другие средства аутентификации). На этой же странице можно найти и другую полезную информацию: интерактивную карту школ, ответы на самые часто задаваемые вопросы, порядок и график приема в школы и т.д.

Музей в Вильнюсе больше не будет носить имя А. Пушкина

Он станет Музеем усадьбы Маркучяй.

Появился трейлер фильма Once Upon a Time in Vilnius («Однажды в Вильнюсе»)

Он будет создан из отдельных фото- и видеоматериалов, присланных множеством соавторов фильма. Ричардас Матачюс, известный в Литве режиссер, признается, что новый кинопроект — большая интрига и для него самого. Дело в том, что сценарий и перипетии полнометражного фильма «Однажды в Вильнюсе» будут неизвестны режиссеру и съемочной группе практически до последнего момента, поскольку фильм, посвященный 700-летию столицы, будет смонтирован из материалов, загруженных в приложение Once in Vilnius. И поскольку соавторами фильма станут сотни жителей и гостей Вильнюса, даже выложенный в последний момент кадр может изменить ход сюжета.

Служба региональных новостей | 09.03.2023

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